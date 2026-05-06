La fuerte declaración de amor de José Chatruc a Sabrina Rojas
El exfutbolista le expresó su amor a Rojas en el día de su cumpleaños, a través de un romántico posteo en las redes sociales.
José Chatruc y Sabrina Rojas metieron uno de los bombazos amorosos de este 2026 cuando empezaron a circular en las redes sociales que estaban iniciando un capítulo amoroso. Meses más tarde, la información que era rumor se convirtió en oficial y luego lo hicieron notar públicamente con posteos en las redes sociales.
En las últimas horas el exjugador de fútbol aprovechó las redes sociales para mostrar su cariño hacia Rojas en un mensaje que tenía como objetivo saludarla por el cumpleaños. Luego del viaje juntos a Brasil, mostraron toda su pasión.
El mensaje de Chatruc en redes
“¡Feliz cumple para mi compañera Sabrina Rojas! Paso a paso me dice la reina y para mí ¡es una frase de campeonato! Sé que el año pasado la rompiste, pero estoy convencido de que de ahora en más es todo para arriba. Espero poder acompañarte para que sigas brillando cada vez más. ¡Te amo, Rojas, sos por escándalo la 1! Pd: premio para mí que adelanté los tiempos”, escribió Pepe en sus redes junto a un conjunto de imágenes juntos.
En las últimas horas y durante una entrevista, confesó cómo fue el momento en el que le pidió ser novio: “Tuvimos una conversación, pero no me creía, me pedía que lo hiciera formalmente. Tuve que reiterar”. Por otra parte, destacó lo que conlleva ese título: “Con todo lo que implica ser novios, el respeto, la responsabilidad”.
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