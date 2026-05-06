Carmen Barbieri reveló cuánto tiempo pasó sin tener sexo y sorprendió a Pampita

La artista estuvo presente en el ciclo de entrevista de la modelo y generó una reacción particular al revelar el tiempo sin sexo. El consejo de Pampita.

Carmen Barbieri dejó a todos boquiabiertos en el ciclo de Pampita en el medio Infobae revelando sin escrúpulos la cantidad de tiempo que estuvo sin tener relaciones sexuales. Inesperadamente, la modelo que conduce el ciclo recibió una respuesta que no imaginaba.

"¿En el sexo? Uy, hace tanto...", respondió Carmen anticipando que desde la última vez pasó mucho tiempo. Segundos después, afirmó: "Hace mucho. Será, qué sé yo... nueve, diez años", dijo luego de la insistencia de la conductora que quería conocer detalles sobre su situación en ese aspecto.

Acto seguido, la mediática contó detalles sobre cuáles son los motivos que llevaron a que tome esa decisión: "Porque estoy grande y el sexo tiene que ser con alguien muy especial. Que me mueva el piso, pero no por lindo ni porque tiene plata, ni porque..."

Cuando la modelo afirmó que se deje llevar por la diversión, Carmen soltó: "No, tiene que ser alguien que me haga divertir. Alguien que tenga humor y que me mueva el piso, si no... siempre fui así, me parece (ríe). Tenía que ser muy inteligente, tener un humor maravilloso ¡y cantar bien!".

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"¡¿Cantar también?!", preguntó Pampita y soltó: " Por lo menos no desafinar (risas). Ojo, el sexo no fue tan importante en mi vida como el amor, como la previa, el beso, la mirada, como ese gesto de amor que una vez tuvo alguien que salí después de Santiago. Sí tuve dos o tres amores cortos, pero uno de ellos tuvo un gesto genial porque no era del ambiente. Yo hablaba de Tita Merello ¡y él no sabía quién era! Y yo me enojaba, le decía que no hablábamos el mismo idioma...Salimos siete meses nada más. Yo lo llamaba Trapito porque me lo levanté en la calle y le puse Trapito, ¿viste? Un día me dice: “Vamos a ir a un lugar que te va a encantar”; agarró y se metió para el Gran Buenos Aires; yo dije: “Ay, acá me la da, me corta en mil pedazos con un hacha” .

En su relato sumó: "Porque hacía poco que salíamos, cuatro meses, cinco. El vendía insumos médicos. Llegamos al lugar todo oscuro, un chalet todo cerrado. Se para en uno con todas las persianas bajas y me dice: “Bajá”. Y de golpe se abren todas las persianas y aparecen payasos y globos. ¡Me morí de amor, claro! ¿Y sabés lo que me dijo? “Bueno, ahora vas a poder hablar tu idioma. Ellos hablan como vos”. ¡Oooooh! Te amo, Trapito, sabés que te amo".

Por otra parte le recomendó abrir el corazón: "Vamos a ver... Tengo un candidato y es del ambiente. No es actor, es de la parte de atrás, de las cámaras. Hablo mucho con él, es buena gente".