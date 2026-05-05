La primera foto de Priscila Crivocapich con el Rifle Varela desde que están de novios

En los últimos días, comenzaron a circular fuertes versiones de romance entre los periodistas Priscila Crivocapich y el Rifle Varela . En ese contexto, un reciente posteo en redes sociales volvió a alimentar las sospechas.

Todo comenzó días atrás cuando el periodista Juan Etchegoyen aseguró que entre ambos habría un acercamiento especial. "Hay un fuerte rumor de romance que tiene la particularidad de que ellos ya han tenido una historia hace años", dijo antes de revelar sus nombres. Además, el conductor de Mitre Live contó que incluso fueron vistos juntos en un recital "muy cómodos el uno con el otro y súper cercanos".

Ahora, fue la propia Priscila quien sin decir una sola palabra al respecto, dejó una pista que no pasó inadvertida. Su cumpleaños fue el pasado 1 de mayo y luego de la celebración compartió fotos del festejo, donde se la ve rodeada de afectos… y entre ellas incluyó una imagen junto al Rifle.

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Si bien ninguno de los dos confirmó oficialmente la relación, el gesto fue suficiente para que muchos interpretaran que el vínculo estaría avanzando. Más aún teniendo en cuenta el antecedente que los une, ya que, según trascendió, habrían tenido una historia en el pasado. Una de las cosas que podría haberlos unido es justamente su profesión: tanto Priscila como el Rifle se desempeñan como periodistas deportivos, un mundo que comparten y entienden. Por el momento todo se mantiene en incertidumbre total, porque aunque hayan salidas, rumores y ahora una foto juntos, Priscila Crivocapich y el Rifle Varela no salieron a aclarar, aunque tampoco a desmentir su relación.

Juan Etchegoyen reveló que Priscila Privocapich y el Rifle Varela estarían saliendo

El Rifle Varela y la ex pareja de Roberto García Moritán, la periodista deportiva Priscila Crivocapich, tuvieron un encuentro el fin de semana que los vinculó amorosamente en una historia de amor en el pasado. Fue el periodista Juan Etchegoyen, quién no sólo dio detalles de lo que pasó el sábado por la noche en un recital entre los famosos, sino que también confirmó una relación en el pasado entre ellos.

“Quiero abrir el programa con lo que es hasta ahora un fuerte rumor de romance que tiene la particularidad de que ellos han tenido una historia hace años así que donde hubo fuego cenizas quedan puede aplicar”, comenzó diciendo el conductor de “Mitre Live”. Siguiendo con su información, Juan afirmó: “El sábado a la noche los vieron juntos en un recital pasándola bomba y llamó la atención que justo ellos aparezcan así sabiendo que habían tenido algo en el pasado. Estoy hablando de lo que puede confirmarse como un amor de periodistas”.

Embed - Fuerte rumor de romance de Rifle Varela y Priscila Crivocapich: “Donde hubo fuego, cenizas quedan”

“Ella es ex de un reconocido político y él conduce hace años programas deportivos y también magazine. Los dos están solteros y han compartido una velada el fin de semana”, dijo Etchegoyen que luego brindó más datos. “La persona que me da la info me dice que estaban muy cómodos el uno con el otro y súper cercanos. Me hablan de un romance entre la ex de Moritan, la periodista Priscila Crivocapich y el periodista Rifle Varela”, dijo al respecto el comunicador en las últimas horas.

Y concluyó: “El encuentro tuvo lugar el sábado por la noche en el Movistar Arena cuando los dos fueron a ver la banda de cumbia Q’Locura. Es un parejon la verdad. Se los veía con mucha química me contaban personas que los vieron y muy enganchados desde lo verbal”.