Yanina Latorre hizo enojar a los españoles y están furiosos: "Solo escupe m... por la boca".

Yanina Latorre quedó en el centro de la polémica en España después de un comentario que hizo relacionado al futuro de Mauro Icardi en el fútbol. Todo comenzó cuando la periodista de chimentos habló en Mitre Live , el ciclo de Juan Etchegoyen , acerca de la información exclusiva sobre el interés de Rayo Vallecano en el futbolista, pero cometió un error que no cayó nada bien del otro lado del Atlántico.

La conductora aseguró que el club español no juega en primera división, algo que generó un fuerte malestar entre los hinchas del equipo madrileño. El periodista Roberto Antolín , cronista europeo del ciclo, se encargó de aclarar la situación al aire: “El Rayo Vallecano no es un club de la B, el Rayo Vallecano jugó una final de un torneo internacional y está en primera división”, explicó, y agregó que la afición está “furiosa” con lo dicho por Yanina.

Según relató Roberto Antolín , no es la primera vez que la parcialidad del Rayo Vallecano demuestra su costado más extremo. El comunicador recordó un violento antecedente vinculado al club para graficar el temperamento de los seguidores: “El año pasado le enviaron a la mamá del presidente una corona de su hijo muerto”, contó, y remarcó que ahora están furiosos con la panelista. “Esa señora que solo escupe mierda por la boca quién es” “¿en qué planeta vive?" “parece mentira que sea la esposa de Diego Latorre que jugó en España” así que Yanina está siendo odiada en estos momentos”, agregó Roberto en su exposición.

El comunicador español también lanzó una advertencia concreta sobre lo que podría pasarle a Yanina si decide pisar el estadio del club español, y pidió que la producción del programa reconozca el error: “Yo le puedo decir que no se atreva Yanina a venir a Vallecas porque le van a tirar piedras. Ella no tiene conciencia y por eso dijo eso. Están indignados, ultrajados y muy ofendidos por esas palabras que dijo. Yo creo que lo mejor que puede hacer Yanina es pedir disculpas, sería un bonito detalle”.

Para cerrar, el cronista fue categórico respecto de cómo debería resolverse el conflicto: consideró que lo más sano sería que Yanina ofrezca disculpas públicas y que desde la producción asuman la equivocación, aunque comprendió que la intención original apuntaba a cuestionar a Icardi y no al club.

Yanina Latorre reveló nuevos participantes de MasterChef Celebrity

La nueva temporada de MasterChef Celebrity comienza a definir sus protagonistas y, mientras Telefe continúa trabajando en el armado del elenco para la nueva edición, ya trascendieron varios nombres que podrían ponerse el delantal y enfrentarse a los desafíos de la cocina. La información fue revelada por Yanina Latorre durante su programa, Sálvese quien pueda, donde repasó el estado de las negociaciones y marcó una diferencia importante entre los famosos que ya firmaron contrato y aquellos que todavía se encuentran en conversaciones con la producción.

Según explicó la panelista, dentro de la producción del reality utilizan la palabra "cerrado" para referirse a quienes ya tienen su contrato firmado. En ese sentido, aseguró que hasta el momento hay una sola figura que puede considerarse oficialmente confirmada: "Ellos llaman en MasterChef cerrado al que firmó. La única real, pero real, que está cerrada es Juli Poggio", aseguró Yanina. De esta manera, la ex participante de Gran Hermano se convertiría en una de las figuras centrales de la nueva edición del reality gastronómico.

Más allá de Julieta Poggio, hay varios nombres que se encuentran avanzados en las conversaciones. Uno de ellos es La Tora, también surgida de Gran Hermano, quien estaría muy cerca de llegar al programa. A ella se suma Pablo Giralt, periodista deportivo que, de acuerdo con la información compartida por Latorre, también tendría las negociaciones encaminadas. La panelista, además, mencionó a Dalma Maradona como otra de las figuras que fueron buscadas por la producción.

"Segunda, que acá lo hablaron los chicos cuando yo no estaba, La Tora está avanzadísima. Pablito Giralt está muy avanzado. Otra que buscaron es a Dalma Maradona", enumeró. El caso de Dalma Maradona presenta, sin embargo, algunas dificultades vinculadas con las fechas de grabación. La hija de Diego Maradona no tendría una relación cercana con la cocina, aunque ya habría comenzado a prepararse ante la posibilidad de formar parte del ciclo: "A Dalma Maradona no le gusta cocinar, empezó a tomar clases en lo de Jordana", contó Latorre.