Marcelo Tinelli visitó Vorterix y habló de su rivalidad con Mario Pergolini, el dueño del canal

Marcelo Tinelli visitó los estudios de Vorterix para participar en el programa Paren la Mano . Esta visita ocurrió en la emisora creada por su antiguo rival, Mario Pergolini , escenario que durante décadas resultó impensable para el histórico conductor de Videomatch.

El encuentro fue gestionado por Luquita Rodríguez , quien cumplió el compromiso por trasladar al referente televisivo para un exitoso ciclo de streaming. La presencia de Marcelo generó una enorme repercusión inmediata en las plataformas digitales. Rodeado por Germán Beder, Alfredo Montes de Oca y Joaquín Cavanna, el invitado se sumergió en una plática que unió diferentes épocas del entretenimiento argentino.

Marcelo Tinelli manifestó su admiración ante la falta de estructura formal en el estudio de grabación. El conductor dijo: "Lo que yo sentía que era un programa super ordenado". Lucas Rodríguez defendió la dinámica grupal mientras su interlocutor cuestionaba humorísticamente la impuntualidad de los integrantes.

Durante la entrevista, el ícono televisivo recordó sus inicios junto a Juan Alberto Badía en Radio Rivadavia. Comentó que al principio sentía mucho pudor de aparecer frente a las cámaras por su formación dentro del periodismo deportivo tradicional. El entrevistado afirmó: "No me animaba a hacer tele porque me daba mucha vergüenza".

La conversación abordó la mítica competencia con Mario Pergolini, dueño de la emisora. Tinelli aclaró que actualmente mantiene un trato cordial y distante con el creador de CQC. El invitado aseguró tajante: "Yo no tengo nunca ningún problema". Aquella disputa profesional sirvió para elevar la exigencia en ambas producciones durante los años noventa.

El bloque final incluyó relatos sobre su vínculo hacia Diego Maradona y el alto presupuesto de programas similares a Ritmo de la Noche. Evocó con melancolía los viajes mundiales junto a la participación de grandes estrellas internacionales del set. También mencionó la relación mantenida con Lionel Messi luego de la emotiva carta que el futbolista escribió recientemente. Finalmente, el conductor se retiró después de participar en juegos propuestos por el equipo de Luquita Rodríguez.

Marcelo Tinelli habló de su reconciliación de Milett Figueroa

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvieron a mostrarse juntos y confirmaron que atraviesan una nueva etapa en su vínculo. El conductor y la modelo peruana fueron vistos en Lima, donde compartieron una salida y enfrentaron las preguntas de la prensa sobre una posible reconciliación. Tras semanas de rumores, ambos decidieron hablar públicamente sobre su presente sentimental.

La pareja fue abordada por las cámaras del programa peruano Amor y Fuego, de Willax TV, luego de salir de un restaurante de la capital incaica. Ante la consulta sobre el estado de la relación, el conductor fue contundente y confirmó el acercamiento. “He regresado acá a verla a ella. Estamos juntos, sí, totalmente”, aseguró frente a los cronistas.

Además, el animador respondió con humor cuando le preguntaron por la necesidad de definir el vínculo con un rótulo. “¿Por qué hay que ponerle un título? La amo, así que está todo bien, estamos todo perfecto”, expresó. La frase dejó en claro su intención de no profundizar en definiciones formales, aunque reafirmó sus sentimientos por la modelo.