El conductor histórico que podría volver a la TV después de años: de quién se trata

En las últimas horas trascendió que un conductor histórico está a punto de cerrar contrato para iniciar un nuevo período en la TV.

La televisión argentina ya tuvo el fuerte regreso de Mario Pergolini con el ciclo Otro Día Perdido (ODP) que brilla en El Trece , el regreso de PH, Podemos Hablar que ya tuvo un debut picante , la revelación de Marcelo Tinelli sobre su deseo de un "the last dance" del Bailando, entre otra figuras que coquetean con una vuelta a la televisión.

En las últimas horas el periodista Juan Etchegoyen reveló que otra figura, diferente a las mencionadas anteriormente, coquetean con empresas para gestionar un formato que lo vuelva a catapultar al éxito en la TV.

En su ciclo Mitre Live, Etchegoyen reveló la información: “Ayer te di la primicia del retorno del gran Nico Repetto a la TV y te di los detalles que tengo chequeados pero quiero contarles a todos que hoy hablé con el mismísimo conductor”, inició.

Por otra parte, reveló: “Repetto habla por primera vez después de la data que les entregué ayer en este programa y prepárense porque es contundente”.

“´Hola Juan ¿cómo estás?, estoy en conversaciones. Nada formalizado aún. Saludos´, fue la respuesta de Nico que con este mensaje confirma que hay charlas entre Kuarzo, El Trece y él pero a mí me dicen desde ambas empresas que la oficialización es inminente", soltó con seguridad Etchegoyen.

Sobre el formato que haría Repetto

“A mi me dicen que hará un programa de juegos y de hecho están haciendo el casting de bailarines, cantantes y humoristas. La info me llegó hace casi un mes y la puedo ya contar”, contó.

Luego, cerró: “La vuelta me dicen que está muy avanzada como confirmada y que esto ya no es un rumor. Por eso lo anuncio con bombos y platillos”.

El tenso cruce entre Yanina Latorre y Pampita en la vuelta de PH, Podemos Hablar a la TV

El regreso de PH, Podemos Hablar a la pantalla de Telefe tendrá un momento de fuerte tensión entre dos de sus invitadas: Pampita y Yanina Latorre. Ambas participaron de la grabación junto a Martín Cirio, La Joaqui y Diego Leuco, pero un intercambio entre ellas generó incomodidad en el estudio. El episodio se verá hoy por la noche y ya despertó expectativa.

Qué dijo Pampita sobre su cruce con Yanina Latorre

Carolina Ardohaín fue consultada sobre lo ocurrido y reconoció que el cruce estuvo marcado por las diferencias entre ambas. “Nosotras pensamos diferente y actuamos diferente en la vida, somos opuestas en un montón de cosas pero estuvo bueno charlarlo”, explicó la modelo en diálogo con Desayuno Americano. Según contó, la producción impulsó un careo que terminó exponiendo sus distintas posturas.

La conductora también aclaró que, pese al momento incómodo, ambas mantuvieron la profesionalidad una vez finalizada la grabación. “Obvio, quedó todo tenso pero nos saludamos porque somos profesionales y educadas”, sostuvo la presentadora. Además, reveló que durante el intercambio hubo “reclamos de los dos lados” y explicó que Latorre no la criticó directamente, aunque “no estaba de acuerdo en nada de lo que yo decía”.

Pampita también se refirió a la dinámica que tuvo la conversación y aseguró que este tipo de enfrentamientos pueden ser necesarios para poner sobre la mesa las diferencias. “Siempre está bueno sacar los trapitos al sol”, afirmó. De acuerdo con su relato, el encuentro permitió que ambas expresaran sus puntos de vista, aunque el clima se volvió especialmente tenso durante algunos pasajes de la charla.

Yanina Latorre no frenó y volvió a apuntar contra Pampita

Por su parte, la ex angelita de LAM coincidió en que el momento “fue tenso”, aunque destacó que la situación terminó de manera protocolar. Con su habitual estilo, la conductora lanzó una particular descripción de la modelo: “Viste que ella siempre tiene la cara de la Gioconda, siempre sonríe”. Además, aseguró que durante el cruce saltó "por la patria panelista” y anticipó que la emisión podría generar repercusiones.

"Cobré mucha plata, me encanta que me paguen"

Pampita declaró que cobró por ir a #PH pero Yanina la desmintió: "ninguno cobró, pero nos dijo que no le matemos el personaje" #SQP pic.twitter.com/cVLOT2aEJW — emi (@eeemiliano) August 6, 2026

La periodista también aportó una cuota extra de picante cuando le contaron que la ex jurada del Bailando por un Sueño se habría retirado disgustada de la grabación. “No se fue muy conforme porque dijo que estaba un poco enojada”, le comentaron. La respuesta de Latorre no pasó inadvertida: “Ah, qué falsa. Me invitó a comer un asado”. Así, el cruce entre ambas quedó instalado como uno de los momentos más esperados del regreso de PH.