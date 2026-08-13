La Joaqui en el santuario del Gauchito Gil: qué pidió tras separarse de Luck Ra

En medio de su duelo tas la ruptura con Luck Ra, La Joaqui mostró parte de su visita al santuario del Gauchito Gil, a través de sus historias de Instagram.

La Joaqui atraviesa un momento de fuerte exposición mediática luego de confirmar su separación de Luck Ra. Mientras continúan las repercusiones por el final de la relación, la cantante sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales desde el santuario del Gauchito Gil , donde compartió profundas reflexiones sobre la fe y los momentos difíciles.

La artista mostró parte de su visita a través de sus historias de Instagram. En las imágenes se la observa frente al altar del popular santo, rodeada por velas y las distintas ofrendas que dejan quienes se acercan al lugar para realizar sus pedidos.

Para musicalizar el video, La Joaqui eligió una canción propia: “Gaucho”. La elección no pasó inadvertida y acompañó una reflexión vinculada con las creencias populares y la manera en que las personas buscan respuestas o ayuda frente a situaciones que no pueden controlar: “En el barrio tenemos santos para todo: para la suerte, para el amor, para la plata y para que nos cuiden”, expresó la cantante mientras mostraba parte del santuario.

La reflexión de La Joaqui sobre los milagros

En medio de las repercusiones por su separación de Luck Ra, La Joaqui también dejó un mensaje cargado de significado sobre la capacidad de las personas para atravesar situaciones difíciles: “Aprendemos a esperar milagros sin tener ventanas para mirar el cielo. Y si el milagro no aparece, el milagro somos nosotros”, escribió la artista.

El mensaje apareció pocas horas después de que Luck Ra hablara públicamente sobre el final de la relación. De esta manera, la publicación de La Joaqui se sumó a las distintas expresiones que ambos realizaron desde que se conoció la noticia de su separación. Sin embargo, la cantante no se limitó a compartir una reflexión. En medio de la publicación también aprovechó para comunicar una noticia que esperaba poder anunciarles a sus seguidores desde hacía tiempo.

La cantante anunció su regreso a Buenos Aires

Después de un período sin realizar presentaciones en la ciudad, La Joaqui confirmó que volverá a encontrarse con su público porteño. La artista anunció una nueva fecha y adelantó que será una ocasión especial por tratarse de su regreso a Buenos Aires: “Tenemos fecha en Buenos Aires. Después de tanto tiempo volvemos a casa, tenemos una cita”, anunció.

El esperado reencuentro con sus fanáticos será el 30 de octubre en C Art Media, donde La Joaqui volverá a subirse al escenario para ofrecer un nuevo show. Así, mientras continúa atravesando las repercusiones personales que generó su separación de Luck Ra, la cantante también enfoca su atención en su carrera y prepara su regreso a los escenarios porteños.