Qué hizo Martín Pepa que terminó la relación con Pampita

La filosa periodista Yanina Latorre confirmó que la modelo terminó la relación con Pepa y contó los detalles del escándalo.

"Estoy en condiciones de decir que ella está muy triste porque lo habría agarrado en algo a Martín Pepa", dijo la conductora durante el programa Sálvese Quien Pueda (SQP), ciclo que conduce. En medio del silencio de la oriunda de La Pampa, Yanina confirmó que el amor duró poco menos de dos años.

"No sé qué es el algo. No sé si es un engaño, una mentira o que omitió contarle algo", sumó a su información y agregó detalles sobre cómo se encuentra la Pampita en medio de esta situación escandalosa: "Algo le hizo él. ‘Se mandó una y estoy muy triste’, dijo".

Yanina Latorre sobre separación Pampita Martín Pepa

Cabe recordar que anteriormente había afrontado una breve separación motivada por la distancia que los mantenía, en un contexto donde Pepa vivía en Estados Unidos y ellas en Argentina. Retomaron el contacto y apostaron nuevamente por el amor, pero todo habría terminado en un mal trago.

Si bien en un momento se había especulado con un supuesto encuentro entre ambos durante su viaje a Miami, esto no habría ocurrido.

El video de Pampita en Miami: fiesta hasta el amanecer y bien acompañada

En Puro Show, mostraron un video que puso nuevamente a Carolina “Pampita” Ardohain en el centro de la escena. Las imágenes muestran a la modelo, recientemente separada de Martín Pepa, en un boliche de Miami, disfrutando de la noche en un sector VIP, rodeada de amigas y un grupo de hombres.

Según la reconstrucción del programa de El Trece, Pampita habría comenzado su salida cerca de la 1:30 de la madrugada, luego de una cena, y se la vio bailando arriba de las mesas en un clima distendido. La jornada se extendió hasta aproximadamente las 4:30 o 5 de la mañana.

De acuerdo al relato televisivo, lejos de cualquier escándalo, la modelo se mostró cómoda, simpática y abierta al diálogo con quienes se le acercaban. Sin embargo, también destacaron que se mantenía “en su mundo”, enfocada en disfrutar el momento. Uno de los datos que más llamó la atención fue la presencia de su hermano dentro del grupo íntimo, lo que llevó a aclarar rumores sobre quién la acompañaba durante la noche.

Pampita en Miami fiesta hasta el amanecer y quin la acompaaba

El informe también hizo hincapié en un patrón que ya se había visto en otras etapas de su vida: ante situaciones personales intensas (como la reciente separación de Martín Pepa), Pampita suele volcarse a salidas nocturnas y actividades sociales. En ese sentido, recordaron episodios anteriores en los que la modelo eligió mostrarse activa y rodeada de gente tras separaciones mediáticas, reforzando su perfil resiliente y enérgico. En medio del debate, surgió el nombre de José María “Cochito” López, quien también se encontraría en Miami. Si bien no hubo imágenes juntos ni confirmación de un encuentro, el dato reavivó versiones del pasado.