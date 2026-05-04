La exagerada cifra en dólares que Marta Fort gasta en cada salida nocturna.

Durante una charla en Resto del Mundo, la hija del recordado Ricardo Fort sorprendió al revelar un dato de su vida en Miami.

Durante una entrevista con Fede Bal en Resto del mundo (El Trece), Marta Fort , hija del recordado Ricardo, habló sobre sus gastos en salidas nocturnas en Miami y causó impacto. Cada vez que la joven influencer visita la ciudad, el monto que invierte por noche en fiestas y boliches puede alcanzar los 3 mil dólares, según admitió ella misma. “Y ayer gasté 3 lucas (3 mil dólares), me abaraté un poco”, dijo sin rodeos, dejando en claro que ese nivel de gasto es, para ella, parte de la normalidad.

La confesión fue parte de una charla distendida junto a Fede Bal, conductor del ciclo de viajes, en la que la hija del reconocido empresario y mediático Ricardo Fort repasó su relación con el lujo, el consumo y el modo en que vive las noches de Miami. El conductor, picante, deslizó: “Imagino que ustedes no van a la mesa general”, en alusión a las zonas VIP de los boliches, donde el acceso y el trato suelen estar reservados para quienes pueden afrontar consumos de alto valor.

Marta, lejos de esquivar la pregunta, decidió abrir las cuentas y contar una anécdota todavía más llamativa. Narró que en una oportunidad estuvo cerca de gastar una suma mucho mayor por error: “Un día casi gasto 11 mil dólares por error cuando me acercaron el posnet”, relató entre risas.

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No es la primera vez que el clan Fort expone su vínculo con el lujo y los excesos. Marta, que heredó la fortuna y el estilo de su padre, suele exhibir en redes sociales escenas de viajes, cenas y experiencias en las que el dinero no parece ser una limitación. En esta ocasión, la joven optó por la transparencia y detalló sin tapujos cómo es el presupuesto que maneja cada vez que decide disfrutar la noche en Miami.

Las lujosas noches de Marta Fort

En un momento del programa, Fede Bal buscó dimensionar el nivel de gasto preguntando si ese monto es un promedio habitual. Marta Fort no dudó en confirmar que así es. “Sí, es lo normal”, respondió, ubicando la cifra de miles de dólares como parte de su rutina nocturna durante las visitas a Miami. La sinceridad con la que la influencer abordó el tema contrastó con el hermetismo que suelen mostrar otras figuras públicas cuando se trata de dinero.

El nivel de gasto que reconoce una de las herederas del imperio Fort responde a una combinación de factores: el estilo de vida heredado de su padre, la exposición mediática y la búsqueda de experiencias únicas. Para la joven, el consumo elevado es parte de una identidad familiar marcada por el lujo. Cada salida nocturna puede implicar desde la reserva de una mesa especial hasta la compra de botellas premium y servicios adicionales como seguridad privada o choferes. La suma se incrementa con propinas generosas y consumos espontáneos. En palabras de la propia Marta, el hecho de haber estado a punto de gastar 11 mil dólares en una sola operación fue producto de un error, pero sirve para ilustrar la escala de gastos posibles en ese circuito.

Embed - La exorbitante suma de dólares que puede llegar a gastar Martita Fort en una noche en Miami

La conversación giró en torno a los hábitos de compra del empresario y figura mediática. Marta no vaciló en reconstruir una escena casi de ritual: “Por ejemplo, él acá… se compraba tres talles de jeans”. Bal lanzó la pregunta que muchos se harían: “¿Por qué?”. La respuesta, lejos de ser previsible, reveló la vanidad lúdica de Fort: “Para cuando estaba flaco, para cuando estaba en peso regular y para cuando se quería lastrar la vida”.