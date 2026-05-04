Mirtha Legrand retoma sus actividades: el importante encuentro que tuvo tras los problemas de salud

Con el paso de los días Mirtha Legrand empieza a dejar atrás los problemas de salud que le había generado una bronquitis tras asistir a una obra teatral , y retoma sus actividades cotidianas. En las últimas horas se conocieron detalles de un encuentro que mantuvo con amigos como lo hacía antes del período de recuperación.

Según se conoció, volvió a reunir a Héctor Vidal Rivas, Alejandro Veroutis, Amalia Idoyaga Molina, Dany Mañas y Martín Cabrales, para tomar el típico té de los domingo. Una de las grandes ausencias que tuvo el encuentro íntimo donde prevalecieron las anécdotas, fue la de Teté Coustarot , quien se encuentra de viaje.

Ya el viernes 1 de mayo, dos días antes del mencionado encuentro, la conductora había vuelto a la vida social debido a que celebró el cumpleaños de Elvira, su histórica colaboradora. Sin embargo, el contexto no fue el mejor debido a que esa fecha también se cumplieron cinco años de la muerte de su hermana gemela Goldie .

Mirtha Legrand Amigos

Bomba: Mirtha Legrand rompió el silencio y contó cuándo regresará a su programa

Mirtha Legrand llevó tranquilidad a sus seguidores luego de varias semanas de incertidumbre por su estado de salud. La diva, que estuvo ausente de su programa durante tres fines de semana consecutivos, rompió el silencio a través de un intercambio con Ángel de Brito, quien compartió al aire los detalles de la conversación y despejó las dudas sobre su recuperación.

El tema fue abordado en LAM, donde el conductor contó que había intentado comunicarse con la histórica figura de la televisión días atrás. “Hablé con Chiquita. Tardó en contestarme Mirtha, porque yo le escribí el 22 de abril cuando fue la noticia”, explicó, generando expectativa entre sus panelistas y la audiencia.

Qué dijo Mirtha Legrand sobre el cuadro de salud que la aquejó

Finalmente, la respuesta llegó y trajo claridad sobre el cuadro que atravesó la conductora. “Le pregunto: ‘¿Cómo estás del resfrío?’. Porque en ese momento se decía un resfrío, al principio. Me dijo: ‘No, Angelito, fue bronquitis y muy fuerte. Me dieron muchos antibióticos’”, leyó el presentador, revelando la verdadera magnitud del problema de salud.

Lejos de dramatizar, la propia animadora se mostró optimista respecto a su evolución. “Estoy casi repuesta del todo. Besos para todos. Casi totalmente repuesta”, expresó en su mensaje, llevando alivio a su entorno y a su público, que seguía con atención cada novedad sobre su estado.

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En ese mismo intercambio, la diva también recordó el momento en el que se enfermó y señaló un episodio puntual que habría influido en su cuadro. “Fui al teatro a ver Rocky, con muchísima refrigeración y me hizo mucho daño”, comentó, en referencia a la función que presenció días antes de comenzar con los síntomas.

Mientras tanto, Juana Viale volvió a ponerse al frente de los clásicos programas del fin de semana, ocupando el lugar de su abuela por tercera vez consecutiva. La continuidad del ciclo estuvo garantizada, aunque la expectativa por el regreso de Mirtha se mantuvo latente en todo momento.

La Chiqui se prepara para volver al ruedo la próxima semana

En el estudio de LAM, incluso se generó un breve intercambio sobre la situación, cuando algunos deslizaron una posible responsabilidad del entorno teatral. Sin embargo, el propio de Brito relativizó esa idea: “No, bueno, Nico qué culpa tiene. Es el aire normal que hay en todos los teatros”, aclaró.

La noticia más esperada llegó sobre el final del mensaje, cuando la conductora confirmó su pronta vuelta a la pantalla chica. “La semana que viene retomo mi programa”, anunció, dejando en claro que su recuperación avanza favorablemente y que su regreso es inminente.