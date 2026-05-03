Sofi Martínez, en pareja con un famoso cantante: quién es

Una noticia inesperada sacudió el mundo del espectáculo tras revelarse que Sofi Martínez habría encontrado nuevamente el amor en los brazos de un reconocido músico. La información fue brindada por Pepe Ochoa en el programa LAM, donde se detalló que la periodista inició un vínculo sentimental con un integrante de la banda Agapornis . Según los datos aportados en el ciclo de América TV, el romance nació de la forma más imprevista posible.

El panelista comenzó el enigmático asegurando: “ Ella es muy famosa. Condujo, ha paneleado . Sale con Juan Cruz”. El inicio de esta historia de amor tiene un trasfondo cotidiano que llamó la atención de todos los cronistas de farándula por su sencillez. Al parecer, la cercanía geográfica entre ambos fue el factor determinante para que comenzaran a frecuentarse y a compartir momentos fuera de sus agendas laborales.

El comunicador reveló la curiosa conexión que une a los protagonistas en su día a día al explicar: “Él es vecino de esta famosa, se conocieron en una situación… Momi Giardina contó que Sofi tenía a un vecino que le cuidaba el perro ”. A partir de este favor vecinal vinculado a la mascota de la periodista, la relación habría pasado de la cordialidad a un romance que ya es tema de conversación.

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Juan Cruz Rey es el artista señalado como el nuevo compañero de la especialista en deportes, marcando así una nueva etapa en la vida sentimental de la comunicadora tras su ruptura con Diego Leuco. El panelista no dejó dudas sobre la identidad de la joven involucrada en esta primicia al confirmar: “Está empezando un vínculo con Sofi Martínez”.

Sofi Martínez todavía no confirmó el romance

A pesar del revuelo mediático que generó la noticia, los protagonistas optaron por mantener un perfil bajo y evitar las declaraciones públicas inmediatas sobre su situación. Esta actitud es habitual en la cronista, quien suele resguardar su intimidad hasta que los vínculos están lo suficientemente consolidados para ser presentados ante el público. Por ahora, el rumor se instaló con fuerza y el periodista de espectáculos sentenció sobre el presente de la joven: “El corazón de Sofía parece tener dueño”.

La noticia generó una gran sorpresa entre los seguidores de ambos, quienes no imaginaban que el amor nacería en el propio edificio de la conductora. Habrá que esperar para ver si el romance se oficializa con una fotografía en redes sociales o si prefieren seguir disfrutando de su compañía en la privacidad de su barrio. Lo cierto es que, según lo expuesto, el romance se cocina a fuego lento.