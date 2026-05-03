Muy caliente: la bronca de Fede Bal tras ser acusado de "feo" en un programa

Un reciente debate en el programa de streaming Sin Formato desató la furia de Fede Bal , luego de que las conductoras cuestionaran su atractivo físico. Durante la emisión, las integrantes del ciclo analizaron cómo ciertos hombres logran entablar vínculos con mujeres sumamente bellas a pesar de no ser considerados agraciados. Al utilizar al actor como ejemplo de esta teoría, una de las panelistas lanzó sin vueltas: “No voy a nombrarlo, pero Fede Bal. No voy a nombrarlo. Pero chicas, todas sus novias fueron hermosas” .

La charla continuó con reflexiones ácidas sobre el valor social que ganan los sujetos al estar en pareja con figuras destacadas del ambiente. Según la visión de las conductoras, este tipo de situaciones genera un ascenso en la carrera mediática y sentimental de quienes no poseen una belleza convencional. En medio de risas e ironías, una de las participantes del ciclo sentenció sobre el historial amoroso del hijo de Carmen Barbieri: “Estaba con sus feos, pero bueno, ta. Y de repente le subió el ranking ”.

Al hacerse eco de este fragmento viralizado, el actor utilizó sus redes sociales para realizar un descargo contundente contra las responsables del programa de Barro TV. El conductor de Resto del Mundo se mostró visiblemente agotado de que su apariencia sea el foco constante de análisis en los medios digitales. Sin intenciones de ocultar su enojo por el tono de la conversación, el actor disparó en Instagram: “ ¿Y estas nadies hablando de mí? Estoy un poquito cansado de los que opinan de si soy lindo o feo”.

Para el actor, la belleza es un concepto subjetivo que no debería ser tratado como una cualidad profesional o un mérito personal en su carrera. De hecho, el intérprete defendió su trayectoria y su carisma por encima de cualquier canon estético impuesto por la sociedad o los programas de espectáculos actuales. En un mensaje cargado de firmeza, el protagonista aseguró de forma tajante: “Nunca les trabajé de lindo. Nunca eh. Ese pensamiento de que solo el lindo puede estar con chicas lindas es todo un cuento”.

El artista también aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre los factores que realmente influyen en la conquista amorosa, más allá de lo que se percibe a simple vista. Según su visión, la clave del éxito en sus relaciones pasadas reside en la personalidad y en la valentía de encarar nuevos vínculos sin prejuicios. Al analizar por qué mujeres bellas deciden acompañarlo, escribió: “Con las lindas está el que las hace sentir bien, especiales, queridas, el que las hace reír. Pero sobre todo el que se anima”.

Fede-Bal-Enojo

La reacción del presentador no se detuvo allí, ya que también enfrentó con mucha ironía a quienes atribuyen sus parejas exclusivamente a su exposición mediática y apellido. Bal criticó la mirada superficial que ignora los atributos personales y el esfuerzo por conectar con el otro desde un lugar genuino y creativo. Redoblando la apuesta contra sus detractoras, el hijo de la capocómica lanzó: “SOS FAMOSO TARADO. Obvio, claro, soy feo, es la fama entonces. ¿Mérito mío? Ninguno”.

En su descargo final, el ex Kinky Boots apuntó contra la actitud de superioridad que percibió en las animadoras del streaming al hablar sobre los hombres menos agraciados físicamente. En ese sentido, defendió la "creatividad" de los que no son considerados modelos y cuestionó la mentalidad de quienes creen que estar con alguien es hacerle un favor. Con un tono desafiante para cerrar la polémica, concluyó: “Nosotros, los feos, seguimos creativos, buscando formas de hacerlas reír y hablándole a la más bomba del lugar sin miedo”.

Cuál fue la frase particular que hizo estallar a Fede Bal

El debate también incluyó teorías polémicas sobre la infidelidad y cómo el "engagement romántico" afecta la percepción de seguridad en una pareja. Las conductoras sugirieron que los hombres que no son atractivos suelen traicionar a sus novias apenas consiguen un poco de validación externa o fama. Una de las integrantes del programa cerró el bloque entre risas con una frase que terminó de indignar al actor: “Que te gorree un feo es lo peor que te puede pasar”.