Estremecedor: Soledad Silveyra contó cómo fueron los últimos días de Luis Brandoni

La reconocida actriz compartió cartel junto al Beto antes del golpe que acabó siendo fatal: el recuerdo que atesora de su encuentro final.

Soledad Silveyra conmovió a la opinión pública al relatar los detalles de los últimos días de Luis Brandoni , quien falleció recientemente a los 86 años. Desde Uruguay, donde promociona un documental sobre China Zorrilla, la actriz recordó con profunda tristeza al compañero con quien compartía el escenario. Ante la dificultad de asimilar la partida de su gran amigo y colega, la artista confesó con total honestidad: “Me cuesta mucho superarlo, lo extraño horrores” .

El vínculo entre ambos se fortaleció durante la última temporada teatral, donde la salud les presentó desafíos que enfrentaron con el profesionalismo que los caracteriza. Solita recordó que, ante sus propios dolores físicos, era el ex Esperando la Carroza quien la impulsaba a salir a escena para cumplir con el público. Con la convicción de un hombre que dedicó su vida a las tablas, él solía decirle: “Bueno, vamos, vamos, que el escenario cura todo, el escenario cura todo ”.

Esa devoción por la actuación era el motor principal del recordado Beto, quien no concebía su existencia alejado de las luces y los aplausos del teatro. La diva destacó que su colega sentía una necesidad vital de trabajar, una pasión que se mantuvo intacta hasta el final de su camino. Para describir ese sentimiento tan arraigado en la identidad del intérprete, ella rememoró su frase de cabecera: “Si no hago teatro, me muero” .

A pesar de su extensa trayectoria, al protagonista de Nada le generaba una simpática contradicción que las nuevas generaciones lo identificaran principalmente por un solo momento de su carrera cinematográfica. La artista relató entre risas cómo el actor se quejaba de que un fragmento de la película Esperando la carroza se hubiera vuelto tan viral. Según ella, Brandoni comentaba con humor: “No puede ser que mi carrera quede reducida a tres empanadas”.

La tragedia se desencadenó un sábado por la tarde tras una caída accidental que, según el relato de la actriz, tuvo consecuencias fatales debido a un golpe en la cabeza. El actor se encontraba sentado cuando perdió el equilibrio, sufriendo una lesión que los médicos no pudieron revertir a pesar de los esfuerzos. Al describir el triste episodio que marcó el final de su compañero, la actriz explicó: “Se cayó, se golpea la cabeza… Y ese golpe fue mortal”.

Embed

La despedida que no pudo ser por las disposiciones del velorio

El último encuentro entre ambos se produjo justamente el día en que el intérprete cumplía años, una visita que Solita atesora como su despedida final. Pocos días después se produjo el deceso, y lamentó no haber podido brindarle un último adiós de cuerpo presente debido a las disposiciones del servicio. Con melancolía, la artista recordó aquel momento final: “Y nunca más lo volví a ver, porque el cajón estaba cerrado”.

El recuerdo de Zorrilla también sobrevoló la charla, uniendo a estos tres grandes referentes de la cultura rioplatense en una misma red de afecto y anécdotas compartidas. Silveyra evocó una situación graciosa junto a la uruguaya relacionada con una cirugía estética, mostrando la confianza que se tenían. Al recordar la desopilante reacción de China, Solita citó: “Pero, mija, ¿vos estás loca? ¿Cómo me vas a hacer tocarte las tetas?”.