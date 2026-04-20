Cuál es la última película de Luis Brandoni que se posiciona entre las tendencias de Netflix

Tras el fallecimiento del actor, el filme se subió a los primeros puestos de lo más visto en la plataforma de la N roja.

Parque Lezama , es la última película protagonizada por Luis Brandoni . En el filme dirigido por Juan José Campanella , el actor interpreta a un personaje que es un viejo loco, inconformista, bocón, que se reencuentra con el joven idealista que fue.

León -en realidad hasta el final no sabemos cómo se llama, porque uno de sus trucos es ir cambiando de nombre e inventándose pasados- es molesto, incómodo. En el momento de la vida en que parece tan fácil de pasar, no se va a dejar pasar. Es judío, tiene acento polaco, pero le ha dicho a un comerciante del barrio que es descendiente de comechingones para apelar así a la igualdad de trato y la discriminación.

En la película, el personaje de Luis Brandoni ha sido un militante comunista. Que tuvo que remar para vivir, pero que ahora tiene frescas esas ideas, esos recuerdos, esas convicciones como una manera de pararse en el mundo. Por eso cuando viene la hija y se lo quiere llevar a un geriátrico o a su casa en La Horqueta, León le cuenta por vez número quinientos mil que si ella se llama Clara es por Clara Lemlich, dirigente de la huelga de las camiseras de Nueva York de 1909, una huelga que empezó el 23 de noviembre y que terminó en en febrero de 1910, cuando se acordaron mejores salarios y condiciones de trabajo.

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A ella le fue bien, Brandoni le habla a su hija del día, cuando era chico, en que el padre lo llevó a una asamblea, lo puso sobre sus hombros y le pidió que levantara la manito para votar por él. La hija sabe el cuento palabra por palabra, pero son esos cuentos los que nos hacen quienes somos.

De qué trata el filme

“Las ideas disfrutan de una juventud eterna”, dijo Luis Brandoni en una entrevista, en los días en que se estrenaba la película. “Hoy ser viejo es una mala propuesta, una cosa no deseada. Lo que debiera ser un momento de relax, tranquilidad y serenidad, no es lo que lo que propone hoy la posibilidad de la jubilación”, le dijo en marzo Brandoni al diario Perfil, con los dos pies bien parados en la realidad.

"Parque Lezama" (2026), dirigida por Juan José Campanella, es una comedia dramática argentina centrada en la improbable amistad entre dos hombres mayores —un exmilitante comunista (Luis Brandoni) y un hombre conciliador (Eduardo Blanco)— que comparten sus vidas, frustraciones y humor desde un banco en el parque, enfrentando desafíos barriales y familiares.

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Ambos enfrentan problemas con sus familias y se enfrentan a un extorsionador mafioso del barrio. La película aborda la vejez, la amistad masculina, la política, el valor de la conversación y la búsqueda de sentido en la última etapa de la vida. Está basada en la obra de teatro homónima, la cual a su vez se basa en la pieza I'm Not Rappaport (1985) de Herb Gardner.

La película se estrenó en cines en febrero de 2026 y posteriormente en Netflix un mes más tarde. Es una historia de 115 minutos llena de diálogos intensos, humor y emoción que resalta la capacidad de conectar con desconocidos.