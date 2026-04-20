Patricia Bullrich recordó el día que Luis Brandoni fue candidato

La actual senadora por La Libertad Avanza compartió un sentido mensaje tras conocerse la muerte del actor a los 86 años.

La muerte de Luis Brandoni golpeó fuerte al mundo del espectáculo y las redes sociales se llenaron de mensajes de artistas que lo despidieron. Sin embargo, el actor también tuvo su paso por la escena política en 2023 cuando fue precandidato a Parlamentario de Mercosur por Juntos por el Cambio.

En este contexto, Patricia Bullrich, actual senadora por La Libertad Avanza, lo despidió en sus redes sociales y recordó el día que la acompañó en las PASO 2023. “Beto fue talento, carácter y coraje. De esos que no se callaban nunca y defendían lo que pensaban hasta el final”, escribió en las primeras líneas de la publicación.

Luego remarcó el acompañamiento que tuvo del actor en las PASO 2023 cuando la senadora fue precandidata a Presidente y Brandoni a Presidente Parlamentario del Mercosur. “Un artista único y un hombre excepcional, que me acompañó en la boleta de 2023” , recordó.

“Mis condolencias a su familia, a sus amigos y a todos los que lo admiramos”, concluyó con una foto en la que se ve a Bullrich junto al actor en un cálido abrazo.

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Qué había dicho Brandoni sobre la alianza de Bullrich con Javier Milei

Luis Brandoni, el actor y diputado electo para representar al país en el Parlasur criticó el acuerdo en cara al balotaje de 2023 entre La Libertad Avanza (LLA), Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y apuntó contra “el error” de la excandidata de Juntos por el Cambio (JxC): “No la votamos para que haga cualquier cosa, la votamos para que sea presidenta”.

“Es un error muy grave de parte de Patricia, porque los votos son de los ciudadanos y las ciudadanas, no la votamos para que haga cualquier cosa, la votamos para que sea presidenta”, lanzó Brandoni, en aquel momento, en comunicación con Radio La Red.

Luis Brandoni precandidato

De hecho sostuvo, en 2023, que el entonces candidato a presidente Javier Milei "es un ignorante que desconoce la vida de un partido de 130 años" y sostuvo que en el balotaje contra el postulante de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, no va a votar a "ninguno de los dos".