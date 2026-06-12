Una experiencia única: cómo es "Termas Nieve" en Copahue

La propuesta invernal de la localidad combina el bienestar termal y los paisajes nevados en una actividad sin igual a nivel mundial.

La provincia del Neuquén presentó esta semana en Buenos Aires su temporada de invierno 2026, una propuesta que combina centros de esquí, paisajes cordilleranos, gastronomía, naturaleza y experiencias únicas. Uno de los destinos más destacados es la localidad de Copahue , que combina bienestar y paisajes asombrosos .

Entre los atractivos destacados se encuentra el producto “Termas Nieve” , una experiencia que tiene como escenario a Copahue, donde las propiedades terapéuticas de sus aguas termales se fusionan con el entorno blanco de la cordillera neuquina.

En ese contexto, el presidente del Ente Provincial de Termas del Neuquén, Matías Ramos , expresó su entusiasmo de cara a la próxima temporada y remarcó el carácter excepcional de la propuesta.

“Con mucha expectativa de que realmente llegue la nieve a Copahue con un producto único en el mundo, unas termas de nieve que se tapan de nieve. Existen en Islandia y también en Japón, y las tenemos nosotros en la provincia del Neuquén. La verdad que es una experiencia única e inolvidable para que la vivan todos”, aseguró.

Termas nieve (1)

Cómo es "Termas Nieve"

La propuesta invita a sumergirse en aguas termales naturales mientras el paisaje cordillerano permanece cubierto por la nieve, generando una combinación poco frecuente a nivel internacional y que distingue a Neuquén dentro de la oferta turística invernal.

Ramos destacó además las inversiones en infraestructura que se llevan adelante para fortalecer los servicios y mejorar la accesibilidad al destino. “Se están asfaltando rutas provinciales por una decisión de nuestro gobernador y están llegando obras a Copahue. Tenemos mejores servicios e infraestructura para recibir a los turistas”, señaló.

El funcionario también resaltó el trabajo articulado entre el sector público y privado para garantizar una experiencia segura y de calidad. “Tenemos el parque automotor más grande de Latinoamérica en vehículos de nieve que están en Caviahue: motos de oruga, vehículos adaptados y pisa-nieve, todo para trasladar a Copahue. Estamos trabajando mucho junto al sector privado y con los equipos de salud para tener toda la presencia necesaria. Ya estamos preparados para recibirlos”, afirmó.

Termas nieve (2)

En la región del Alto Neuquén, Caviahue volverá a ofrecer una de las postales más impactantes de la cordillera argentina. Ubicado a los pies del volcán Copahue y rodeado por bosques milenarios de araucarias, el centro de esquí abrirá oficialmente sus puertas el próximo 27 de junio con una propuesta que combina deportes de invierno, naturaleza y actividades recreativas para toda la familia.

Durante la temporada, la actividad en las pistas podrá complementarse con la visita a las Termas de Copahue. Desde el Ente Provincial de Termas, junto a prestadores turísticos locales, se impulsa el producto “Termas Nieve”, que conjuga relax, bienestar y aventura en un entorno natural considerado único en el mundo.

“Los invitamos a todos a que puedan vivenciar una experiencia única, que se puedan meter en las mejores termas del mundo y en la nieve, que es un espectáculo único”, concluyó Ramos.

Con esta presentación en Buenos Aires, Neuquén reafirma su posicionamiento como destino líder del invierno patagónico, ofreciendo experiencias que van desde la aventura en la montaña hasta el bienestar termal, en escenarios naturales que no se repiten en ningún otro lugar del país.