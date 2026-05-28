Investigan microorganismos en las lagunas termales de Neuquén

Especialistas de la UNCo y el Ente Provincial de Termas realizaron estudios científicos en Copahue.

El Ente Provincial de Termas y especialistas de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) avanzan en una investigación científica sobre los microorganismos presentes en las lagunas y vertientes termales de Copahue.

Se trata de uno de los complejos termales más importantes de la provincia de Neuquén y la Patagonia.

Los trabajos se desarrollan en distintos sectores del área termal, donde se realizan extracciones y análisis de muestras de agua, algas y sedimentos con el objetivo de identificar y caracterizar las comunidades biológicas presentes en esos ambientes naturales.

La iniciativa busca generar información científica clave para mejorar el manejo, la conservación y el aprovechamiento sustentable de los recursos termales de la provincia.

analisis de muestras de microorganismos en las termas de copahue

Qué investigan en las lagunas termales de Copahue

La doctora en Biología e investigadora de la UNCo, Bettina Gramisci, explicó que el estudio apunta a conocer en profundidad qué tipos de microorganismos habitan en las distintas lagunas termales.

“Estamos muestreando las distintas lagunas de Copahue porque comenzamos a trabajar en un convenio junto con el Ente Provincial de Termas para caracterizar qué tipo de microorganismos tienen: arqueas, bacterias y algas, a través de técnicas de metagenómica”, detalló.

Según indicó, la investigación permitirá comprender mejor el funcionamiento biológico de los sistemas termales y cómo evolucionan esos ecosistemas a lo largo del tiempo.

Además, destacó que los resultados aportarán herramientas para fortalecer criterios de preservación ambiental y control sanitario en uno de los destinos turísticos y terapéuticos más reconocidos de Neuquén.

copahue primavera 2025

Cómo son los estudios científicos

Los trabajos incorporan metodologías de alta precisión basadas en ingeniería genética, como técnicas de metagenómica dirigida, que permiten analizar con mayor detalle la biodiversidad microbiana presente en las aguas termales.

Este tipo de tecnología facilita identificar microorganismos que muchas veces no pueden detectarse mediante métodos tradicionales de laboratorio.

La investigación también incluye el estudio de microorganismos extremófilos, organismos capaces de desarrollarse en condiciones extremas de temperatura y acidez, características típicas de los ambientes termales de Copahue.

En paralelo, los especialistas realizan cultivos de comunidades algales en condiciones in vitro para comparar el comportamiento de las especies en laboratorio con el observado en su entorno natural.

Termas Copahue

Copahue y el valor científico de las aguas termales

Desde el Ente Provincial de Termas destacaron que estas investigaciones permiten consolidar líneas de trabajo vinculadas al estudio integral del sistema termal neuquino, considerado uno de los patrimonios naturales más importantes de la provincia.

Además de su reconocido valor turístico y terapéutico, las aguas termales representan un recurso estratégico para el desarrollo científico y biotecnológico.

En ese sentido, remarcaron que avanzar en el conocimiento de estos ecosistemas resulta fundamental para garantizar su preservación, calidad y seguridad, especialmente en aplicaciones vinculadas al bienestar y al turismo de salud.

Los trabajos forman parte de una agenda conjunta entre el ámbito científico y el Estado provincial, orientada a promover la investigación aplicada, fortalecer el cuidado ambiental y generar nuevas posibilidades de desarrollo sustentable a partir de los recursos naturales de Neuquén.