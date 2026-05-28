Quiniela La Neuquina hoy: resultados del jueves 28 de mayo, sorteo por sorteo

Todos los números ganadores de la Quiniela La Neuquina de esta jornada. Resultados de la Primera, Matutina, Vespertina, Nocturna y Sorteo Extraordinario actualizados en vivo.

La Quiniela La Neuquina continúa siendo el juego de azar más arraigado en la cultura de los habitantes de la provincia. En este caso repasamos los resultados de hoy jueves 28 de mayo de 2026.

Bajo la administración del Instituto de Juegos de Azar del Neuquén (IJAN) , este tradicional sorteo ofrece a los neuquinos la posibilidad de probar su suerte en cinco ediciones diarias, garantizando transparencia y seguridad en cada una de las apuestas realizadas en la red de agencias oficiales.

El juego se caracteriza por su modalidad bancada, lo que significa que los premios no dependen de un pozo acumulado, sino que están predefinidos según el monto apostado y la probabilidad de acierto.

Los apostadores pueden optar por números de una, dos, tres o cuatro cifras, con una escala de premios que se multiplica exponencialmente según la dificultad del acierto, siempre dentro de los límites establecidos por la normativa vigente.

El 59 encabeza la Previa: ¿qué dice La Barbería?

Puntual como siempre a las 10:15, el sorteo Previa de La Neuquina abrió la jornada del jueves con el 0059 como número ganador a la cabeza. Para los fieles a la tabla de los sueños, el 59 tiene una carga simbólica bien concreta: representa "La Lluvia" —señal de renovación y abundancia según la sabiduría popular del juego—, lo que no deja de tener su gracia en una Patagonia que siempre recibe el agua con los brazos abiertos.

En el podio del extracto de la Previa se destacan también el 4006 en segundo lugar y el 2422 en tercero, mientras que el cuarto puesto fue para el 1870 y el quinto para el 2461. Cinco números que ya tienen a más de uno revisando el ticket con el corazón en la mano.

sorteo la neuquina 1015

El 93 se impone a la cabeza del mediodía

El sorteo número 31643 de la Primera no dejó lugar a dudas: el 9312 se instaló en el primer puesto con autoridad. En el podio lo acompañaron el 1936 en segunda posición y el 1127 en tercera. El cuarto lugar fue para el 1601 y el quinto para el 9101, completando así los cinco números más buscados del mediodía neuquino.

sorteo la neuquina 1200

La jornada continúa: cuatro sorteos más en agenda

El dato importante para los apostadores es que el día quinielero está lejos de terminar. El cronograma del 28 de mayo reserva aún cuatro sorteos más:

Matutina → 15:00 hs

→ 15:00 hs Vespertina → 18:00 hs

→ 18:00 hs Nocturna → 21:00 hs

Modalidades y formas de ganar en la Quiniela La Neuquina

Una de las opciones más elegidas por los jugadores locales es la apuesta directa, donde se selecciona un número y una posición específica dentro del extracto, que comprende del 1 al 20.

Sin embargo, la redoblona sigue ganando adeptos en toda la provincia, permitiendo combinar dos números de dos cifras en diferentes ubicaciones, lo que potencia significativamente el retorno de la inversión para el apostador.