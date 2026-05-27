Los amenazó con un arma de origen chino sobre la Autovía Norte y encontraron al sospechoso en Plottier

La Policía scuestró el vehículo, armas y otros elementos de interés a la causa. El hombre fue notificado por la Fiscalía de Actuación Genérica del inicio de actuaciones.

Una discusión de tránsito sobre la Autovía Norte terminó con un allanamiento en Plottier y la demora de un joven sospechado de haber cometido amenazas con un arma a una familia que circulaba con un menor de edad. Durante la diligencia la Policía secuestró un elemento de origen chino coincidente con la denunciada.

El operativo se realizó este martes en una vivienda del barrio Loteo Social 2 y estuvo a cargo del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales, junto a la División Delitos Ambientales y la Oficina de Investigaciones de Delitos Vinculados al Microtráfico.

La causa se inició días atrás, luego de que una pareja denunciara que mientras circulaba por la Autovía Norte en dirección Neuquén-Cipolletti protagonizó una discusión vial con el conductor de un auto azul oscuro, a la altura de la rotonda de ingreso a Casimiro Gómez.

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Allanamiento y secuestro de armas

Según el relato de las víctimas, el hombre exhibió primero un elemento similar a una tonfa y luego un arma de fuego, mientras insultaba a los ocupantes del vehículo, donde también viajaba el hijo de la pareja. Tras el episodio, el conductor se retiró del lugar.

A partir de distintas tareas investigativas, los efectivos lograron identificar tanto el rodado involucrado como el domicilio del presunto autor. Con intervención de la Unidad Fiscal de Actuación Genérica se autorizó el allanamiento que se concretó este martes.

Durante el procedimiento, los uniformados secuestraron una gorra, un reloj, lentes de sol y un cinturón táctico con porta tonfa. Además, al requisar el vehículo investigado, encontraron una cámara de seguridad instalada en el parabrisas, un bastón rígido tipo tonfa y un arma de aire comprimido calibre 4.5 con características similares a una pistola.

Cabe destacar que una tonfa es un arma de defensa y combate cuerpo a cuerpo de origen chino. Consiste en un bastón recto, usualmente de madera, policarbonato o metal, que cuenta con un mango perpendicular, que también es utilizado por la Policía. Su diseño permite bloquear, desviar ataques y propinar golpes de gran velocidad.

Finalmente, el joven investigado fue demorado y trasladado al Departamento Delitos, donde continuaron las diligencias judiciales correspondientes.

Secuestraron un arsenal de armas y vehículos en una investigación por amenazas

Una causa que se originó en Cipolletti a raíz de una denuncia por robo de vehículo y amenazas agravadas por el uso de arma de fuego tuvo intervención de la Justicia de Río Negro que avanzó con distintas medidas judiciales y solicitó un exhorto para poder intervenir en Plottier.

“Nos colaboró la Brigada de Investigaciones de Neuquén y la unidad policial de allá porque, al ser policía de Río Negro, no tenemos facultad policial en Neuquén”, explicó el comisario comisario Leonardo Barra, jefe de la Comisaría 32 de Cipolletti. En ese sentido, destacó el trabajo conjunto realizado entre ambas provincias para concretar las diligencias.

Los procedimientos se desarrollaron en Plottier con participación de personal policial neuquino y efectivos de Río Negro. De acuerdo a la información preliminar brindada por el jefe policial, durante los allanamientos se secuestraron armas largas, armas cortas, importante cantidad de municiones y vehículos que estarían vinculados a la causa investigada. La causa permanece bajo investigación de la Justicia rionegrina mientras continúan las diligencias y el análisis de los elementos secuestrados.