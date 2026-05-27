Quién es Eduardo Ignacio Murias, el argentino detenido en Brasil por mensajes racistas

Fue acusado de enviar chats discriminatorios mientras viajaba en un tren turístico de Minas Gerais. Quedó detenido con prisión preventiva.

El argentino detenido en Brasil fue identificado como Eduardo Ignacio Murias, un arquitecto santiagueño de 63 años.

Un arquitecto argentino de 63 años quedó detenido en Brasil después de ser acusado de enviar mensajes racistas sobre un niño de siete años mientras viajaba en un tren turístico. El episodio ocurrió en el famoso María Fumaça , en el estado de Minas Gerais, y despertó gran polémica por el contenido de las conversaciones encontradas en el teléfono del acusado.

El hombre, identificado como Eduardo Ignacio Murias , oriundo de Santiago del Estero, fue denunciado después de que otros pasajeros descubrieran que le sacaba fotos al menor y enviaba comentarios discriminatorios por WhatsApp, incluyendo referencias a “llevarlo como esclavo”.

El episodio ocurrió durante un recorrido turístico en el tradicional tren María Fumaça, una de las atracciones más conocidas de la región de São João del-Rei .

De acuerdo con medios brasileños, Murias se encontraba sentado frente al niño y comenzó a tomarle fotografías con el celular sin autorización de la familia. La situación llamó la atención de otros pasajeros, que observaron parte de las conversaciones que el argentino mantenía por WhatsApp.

Racismo. Brasil Los mensajes descubiertos en el celular del acusado en Brasil incluían comentarios racistas y referencias a “llevar como esclavo” a un niño.

Cómo descubrieron los mensajes racistas del argentino

En esos chats aparecían comentarios racistas escritos en español sobre el color de piel del menor. Además, el hombre realizaba referencias a la posibilidad de “llevarlo como esclavo”. Las conversaciones también incluían mensajes sobre “tomar una esclava” para cuidar a las nietas de la persona con la que hablaba.

Cuando los pasajeros advirtieron lo que estaba ocurriendo, alertaron inmediatamente a la madre del niño, que confrontó al argentino dentro del tren.

Según trascendió, personal de seguridad y otros viajeros decidieron retener al hombre dentro de uno de los vagones hasta llegar a la siguiente estación, donde intervino la Policía Militar brasileña.

Murias fue trasladado posteriormente a la Tercera Comisaría Regional de Policía de São João del-Rei y quedó detenido bajo prisión preventiva.

Embed - DETUVIERON A UN ARGENTINO EN BRASIL: LO ACUSAN DE RACISMO CONTRA UN NENE DE 7 AÑOS

La denuncia de la madre y la sospecha de trata infantil

La madre del niño habló después del episodio con medios brasileños y aseguró que el caso podría ir más allá de un hecho de racismo. La mujer sostuvo que sospecha de posibles vínculos con una red de trata infantil debido a elementos encontrados en el celular y las pertenencias del acusado.

“Creo que podría estar vinculado al tráfico de menores”, afirmó en declaraciones al portal G1.

También explicó que, después de revisar parte del contenido del teléfono, aparecieron otras conversaciones y elementos que aumentaron sus sospechas. Además, aseguró que dentro de la mochila del argentino encontraron una importante cantidad de dinero en distintas monedas, incluyendo dólares, pesos argentinos y reales brasileños.

La mujer relató que, al enterarse de la situación, reaccionó impulsivamente por miedo y desesperación. “Mi instinto maternal se activó”, explicó. También contó que algunas personas intentaron contenerla dentro del tren para evitar una situación todavía más tensa.

Según su relato, el niño comprendió parte de lo sucedido y quedó profundamente afectado emocionalmente después del episodio.

“Está muy asustado, avergonzado y callado”, afirmó la madre.

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El antecedente de otros argentinos detenidos por racismo en Brasil

El caso volvió a instalar tensión alrededor de episodios recientes protagonizados por ciudadanos argentinos en Brasil vinculados con acusaciones de racismo.

Uno de los antecedentes más conocidos fue el de Agostina Páez, una abogada santiagueña que permaneció detenida durante casi tres meses después de realizar gestos racistas en un bar de Ipanema.

La mujer recuperó la libertad tras pagar una caución millonaria y todavía espera una resolución definitiva de la Justicia brasileña.

Semanas después también quedó detenido otro argentino en un supermercado de Copacabana. Se trata del argentino José Luis Haile, un hombre de 67 años residente en Brasil que fue acusado de lanzar insultos discriminatorios contra una trabajadora de 23 años después de discutir por una demora en una caja.

Brasil mantiene una legislación especialmente dura frente a delitos de racismo y discriminación, con penas de prisión efectiva y detenciones inmediatas en casos de flagrancia.