Horóscopo del martes 26 de mayo: qué le espera a cada signo en amor, trabajo y salud

El martes llega con una de las configuraciones astrales más intensas de la semana: la cuadratura entre Marte y Plutón pone a prueba a todos los signos del zodíaco.

El martes 26 de mayo es el día más cargado de toda la semana desde el punto de vista astral. Se eleva la tensión a altos niveles cuando Marte y Plutón forman una cuadratura, generando un choque de voluntades que puede escalar rápidamente en distintos planos de la vida. Sin embargo, el cielo también ofrece recursos: el Sol en Géminis en trígono a Plutón da claridad y agilidad mental para quienes elijan la inteligencia por sobre la fuerza.

La clave del día es no forzar acuerdos, evitar las discusiones de ego y aprovechar la energía disponible de manera constructiva. La comunicación, los acuerdos verbales y la agilidad para resolver imprevistos son las herramientas más poderosas disponibles hoy. Este es el horóscopo de hoy para los doce signos del zodíaco.

Marte, el planeta regente de Aries, forma una cuadratura con Plutón y trae un choque de voluntades que puede escalar rápidamente. No es el mejor momento para querer tener razón a toda costa. El Sol en Géminis en trígono a Plutón da más recursos si la situación se maneja con inteligencia en vez de fuerza. En amor, el lunes fue ideal para sorprender a la pareja; hoy el tono cambia y conviene cuidar las formas en las conversaciones. En salud, canalizá la adrenalina con actividad física para evitar que la tensión se instale en el cuerpo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Con el Sol en Géminis instalado en la casa del dinero y el valor propio, Marte en cuadratura a Plutón genera fricción en temas de hogar y familia: conviene leer bien la letra chica antes de aceptar nuevas responsabilidades. En amor, puede surgir tensión en el vínculo de pareja; es un buen momento para expresar lo que se viene guardando, pero cuidando la forma de comunicarlo. En salud, el sistema digestivo pide cuidado: evitá los excesos y regalate momentos de silencio genuino.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La semana arrancó con buena energía para Géminis, pero este martes la tensión astral se hace sentir. Lo mejor es mantenerse adaptable y esquivar los anzuelos de enojo que puedan aparecer en el entorno. En el trabajo, la agilidad mental característica del signo es el mejor escudo ante los imprevistos del día. En amor, el magnetismo de la temporada de cumpleaños sigue activo: usalo para acercar posiciones en lugar de alejarlas. En salud, el sistema nervioso pide pausas conscientes.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

La cuadratura entre Marte y Plutón tensa la cuerda entre las demandas afectivas y la dedicación al trabajo: puede haber un momento donde el mundo exige demasiado y hasta en el hogar se generan reclamos. El Sol en Géminis en trígono a Plutón ese mismo día da una fuerza interior que puede sorprender. En amor, la ternura y la empatía son el mejor antídoto para la tensión del día. En salud, respirar antes de reaccionar es la recomendación más valiosa de este martes.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Marte en cuadratura a Plutón genera tensión en temas de dinero y recursos: puede haber una negociación difícil o una situación donde alguien no juega limpio. El miércoles será el mejor momento para cerrar conversaciones pendientes que hoy se complican. En amor, Leo sigue prefiriendo la calidez del hogar y los vínculos íntimos por sobre la exposición social. En salud, cuidá la garganta y expresá lo que sentís de manera constructiva antes de que la tensión se acumule.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La cuadratura entre Marte y Plutón activa tensión en temas de comunicación y contratos: no conviene firmar nada sin leer bien la letra chica. La buena noticia es que mañana, con la Luna en trígono a Mercurio, llegará el mejor momento de la semana para negociar y tener esas conversaciones importantes que hoy se sienten más pesadas. En amor, usar la claridad de Virgo para construir puentes en lugar de marcar errores del pasado hace toda la diferencia. En salud, la espalda baja acumula tensión: elongación suave antes de dormir.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

La cuadratura entre Marte y Plutón sube la presión en temas de dinero y recursos propios: puede surgir una situación donde lo que se gana no refleja lo que se vale. Conviene observarlo y ser estratega con la respuesta, sin dramatizar. El Sol en Géminis en trígono a Plutón da claridad para ver la situación en perspectiva. En amor, la diplomacia que caracteriza al signo es el mejor recurso para navegar la tensión del día. En salud, el equilibrio entre actividad y descanso es clave.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Marte, el regente antiguo de Escorpio, y Plutón, su regente actual, chocan en el cielo y se siente de forma muy intensa: surge tensión en un vínculo de pareja o sociedad, una situación donde los intereses no coinciden. No es el día para forzar acuerdos. En trabajo, conviene planificar los próximos movimientos con total discreción y sin mostrar las cartas antes de tiempo. En salud, canalizar la intensidad del día con ejercicio físico o meditación guiada es la válvula de escape más efectiva.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La cuadratura entre Marte y Plutón genera tensión en temas de trabajo y salud: puede surgir una situación que exige más de lo habitual. Conviene tener cuidado si se van a hacer esfuerzos físicos para evitar lesiones. En amor, el humor y la espontaneidad siguen siendo los mayores atractivos del signo; úsalos para alivianar el tono del día. En el trabajo, la energía laboral se mueve rápido esta semana y pueden surgir propuestas inesperadas: estate atento.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La cuadratura entre Marte y Plutón eleva la tensión en temas de amor y creatividad versus el deber ser. Este es un cuento conocido para Capricornio: apostar por lo que apasiona es la respuesta correcta. En el trabajo, los superiores o clientes siguen observando el rendimiento esta semana: es momento clave para demostrar liderazgo. En salud, no cargar mochilas ajenas es fundamental para no llegar agotado al fin de semana.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La cuadratura entre Marte y Plutón, que está en el signo de Acuario, activa el modo batalla en el frente familiar: van a surgir ganas de explotar, pero lo mejor es identificar qué es lo que necesita ser transformado de fondo. El Sol en Géminis en trígono a Plutón ese mismo día da claridad para ver qué es lo que realmente está en juego más allá de la superficie. En amor, la autenticidad radical que caracteriza al signo genera hoy una conexión genuina con quien está cerca. En salud, la escritura o cualquier forma de expresión creativa funciona como válvula de escape muy efectiva.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Puede haber un intercambio fuerte con un hermano, vecino o colega. No todo lo que se dice en caliente es lo que se piensa en frío: respirar hondo antes de reaccionar es el consejo más valioso del día. El Sol en buena comunicación con Plutón da la capacidad de ver más allá de la superficie en cualquier conflicto. En trabajo, la intuición de Piscis para los negocios está especialmente afilada esta semana. En salud, si un ambiente o una persona drena la energía, hacerse caso y retirarse a tiempo es la decisión más sana.