Crudo pronóstico en el Finde XL: hasta cuándo se quedará la ola de frío

El invierno se instala en Neuquén con temperaturas bajo cero y previsiones de frío intenso para el feriado del 25 de Mayo.

El frío intenso se empieza a adueñar este domingo de Neuquén y los alrededores en el Finde XL del 25 de Mayo. Según el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada arrancará con una mínima de 2°C y trepará hasta los 16°C durante la tarde, para volver a desplomarse con la caída del sol.

Una diferencia térmica de casi 18 grados entre la madrugada y el mediodía que obligará a los neuquinos a salir con ropa de abrigo y estar atentos a los cambios a lo largo del día.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) confirma y complementa el panorama. El día mostrará un cielo mayormente cubierto con una temperatura máxima de 17°C, y la noche traerá cielo despejado y una térmica que caerá hasta -1°C, la la temperatura más baja registrada en lo que va del otoño en la ciudad.

Debido a un frente polar, el frío llegó ayer con intensidad a la región patagónica. En Neuquén se vivió uno de los días más fríos. (Agustin Martinez) Hay una ola de frío polar en toda la provincia pero se necesitan ciertas condiciones para que caiga nieve en la ciudad.

Durante la mañana y la tarde, el cielo se mantendrá parcialmente nublado, sin chances de precipitaciones en ningún momento de la jornada. Los vientos soplarán desde el oeste y el suroeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h, con ráfagas que podrán alcanzar los 27 km/h en las horas centrales del día. Nada extraordinario en términos de intensidad, pero suficiente para sumar sensación de frío en las calles.

Ola de frío en todop el país

Es que el Servicio Meteorológico Nacional anticipó un marcado descenso de temperaturas para este sábado 23, domingo 24 y lunes 25 de mayo en gran parte de la Argentina. Aunque no rigen alertas por fenómenos extremos, el organismo prevé jornadas frías, con mínimas cercanas a los 0°C en varias provincias y un ambiente típicamente invernal durante el fin de semana largo.

El escenario más crudo llegará con la noche. El despeje del cielo, lejos de ser una buena noticia, será precisamente el factor que acelerará el descenso térmico.

frio

Sin nubes que retengan el calor acumulado durante el día, la temperatura caerá en picada hasta rozar el cero, con valores que la AIC ubica en -1°C para las horas nocturnas. En zonas rurales, o alejadas del casco urbano, los registros podrían ser aún más bajos.

El tiempo en la cordillera

Si en la capital neuquina el frío será intenso, en la cordillera el panorama es directamente polar. En San Martín de los Andes, la AIC prevé un día mayormente cubierto con apenas 7°C de máxima, para luego desplomarse hasta -4°C durante la noche con cielo despejado. Una amplitud térmica de 11 grados que, combinada con el viento del oeste y las heladas nocturnas, convertirá la madrugada en una de las más frías del otoño en la zona de los lagos.

Villa La Angostura no se quedará atrás. El cielo permanecerá completamente cubierto tanto de día como de noche, con temperaturas que irán de los 8°C al mediodía hasta los 4°C nocturnos. Aunque la diferencia térmica es menor que en otras localidades, el cielo cerrado y la humedad característica del entorno lacustre harán que el frío se sienta con mayor intensidad.