Licencias de conducir truchas: cómo se destapó el escándalo de la ilegal maniobra en Neuquén

A un conductor profesional le faltaban requisitos y le rechazaron la renovación. Diez días después, la policía lo paró. La discusión en una oficina de la ETON.

En la ETON hubo un escándalo con un chofer que destapó la olla de cómo se emitían licencias en forma paralela.

La causa por la falsificación de licencias de conducir en Neuquén , que esta semana terminó con cuatro personas demoradas, dos de ellas empleados municipales, tuvo su origen hace poco más de un año en un hecho muy puntual. Fue el reclamo de un chofer profesional al que la Municipalidad de Neuquén le había rechazado un trámite de renovación, porque tenía antecedentes penales, de manera transitoria.

Así lo relató a LM Neuquén el director de Licencias de Conducir, Lucas Padín , al reconstruir cómo se detectó la primera credencial apócrifa. Habría muchas más, pero son indetectables porque están por fuera del sistema y solo es posible saberlas por los listados paralelos de una organización por fuera de la comuna, o en un control policial.

Según contó Padín, todo comenzó cuando un chofer profesional se presentó en la delegación municipal a renovar su licencia y el trámite le fue rechazado porque no cumplía con los requisitos. Le faltaban las capacitaciones de la Cámara Patagónica de Empresas de Autotransporte de Cargas (CAPEAC) vigentes y, además, tenía un problema con su certificado de antecedentes penales, que en ese momento no estaba resuelto, aunque después sí lo pudo regularizar por la vía judicial. Es algo bastante común, porque la demanda para choferes es intensa, por el auge de trabajo en Vaca Muerta .

Las licencias truchas no estaban validadas por el sistema y los plásticos llevaban la firma de otros funcionarios que ya no están en la Municipalidad de Neuquén.

Pero el rechazo no pasó inadvertido para los empleados y funcionarios del área municipal. El hombre protagonizó un reclamo en la delegación de la ETON, algo que quedó en la memoria del personal.

Licencias de conducir: un control de tránsito destapó la olla

“Lo recordábamos porque él hizo un poquito de ruido ahí en la delegación”, relató Padín quien dejó entrever que, como sucede en algunas oficinas públicas, hay personas que generan discusiones y escándalos. Al parecer, a metros de la terminal, una persona se le acercó y le habría ofrecido terminar su trámite que no pudo por vías legales, por otra vía informal.

Apenas diez días más tarde, ese mismo conductor fue interceptado en un operativo policial de tránsito. Al pedirle la documentación, los inspectores advirtieron algo que llamó la atención. El chofer llevaba una licencia de conducir válida, pese a que el municipio le había rechazado la renovación menos de dos semanas antes. ¿Cómo hizo? Es ahí donde empieza a operar esta organización.

Los inspectores que estaban a cargo del operativo se comunicaron con Padín para confirmar si esa licencia era auténtica. “A mí me escriben los inspectores del área que están haciendo el operativo para ver si la licencia era real”, recordó el funcionario.

Junto a la jefa de la delegación, hicieron memoria y cayeron en la cuenta de que se trataba de la misma persona que había reclamado días atrás. Al contrastar los datos en el sistema, la respuesta fue muy llamativa y alarmante: la licencia no existía en los registros municipales.

La versión del conductor: alguien lo abordó en los pasillos de la ETON

Tiempo después, el propio chofer se acercó a hablar con Padín para dar su versión de los hechos. Según relató el funcionario, el hombre le contó que, tras recibir el rechazo de su trámite, fue abordado por una persona en los pasillos de la delegación que le ofreció “facilitarle” la licencia por fuera del circuito oficial. El conductor aceptó y gestionó el documento con esa persona ajena al organismo.

Desde el municipio intentaron reconstruir lo sucedido revisando las cámaras de seguridad del edificio, pero no lograron identificar al intermediario en ese momento. “Pedimos cámaras, todo internamente, pero no logramos dilucidar”, reconoció Padín.

A partir de ese episodio, la Municipalidad de Neuquén radicó la denuncia formal el 13 de junio de 2025 y comenzó a aportar como prueba otras licencias apócrifas que habían quedado retenidas en trámites de renovación posteriores, documentos que, al igual que el del chofer, no figuraban en el sistema SINALIC.

La delegación de Licencias de Conducir en la ETON.

Desde entonces, según detalló el funcionario, el municipio trabajó de forma sostenida junto a la policía y el Ministerio Público Fiscal para avanzar con la investigación, hasta el operativo de esta semana que terminó con dos personas demoradas.

Padín señaló que, en paralelo a ese primer episodio, el área ya tenía sospechas sobre un empleado municipal a partir de irregularidades detectadas en otro trámite, aunque en su momento no contaba con pruebas suficientes para tomar una medida disciplinaria.

Esa persona fue apartada de sus funciones meses antes de la denuncia formal, aunque el funcionario evitó confirmar si es una de las dos demoradas en el operativo policial de esta semana.