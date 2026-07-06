Narcos neuquinos estudiosos: una vez en la cárcel, suman cursos para achicar las penas

Es uno de los caminos más elegidos por los presidiarios para acercarse a beneficios como las primeras salidas. Varios internos aprovechan a terminar la primaria y la secundaria.

Varios de los narcos neuquinos están cumpliendo condenas por puntos de venta de estupefacientes desbaratados en los últimos años.

Los narcos de la región ya condenados no solo hacen buena letra en las cárceles de la región donde cumplen sus penas sino que buscan achicar los plazos de encierro a través de cursos y el cumplimiento de estudios primarios y secundarios.

Uno de los que se encuentra muy concentrado en este aspecto es Mario Roberto Lucci, quien a principios del año pasado se le impuso un castigo de 6 años de cárcel efectiva.

La investigación que involucró a Lucci, oriundo de la ciudad neuquina de Centenario , se remonta a fines de 2022, cuando la Policía Federal allanó un domicilio del barrio Eluney . El procedimiento terminó con dos hombres y una mujer detenidos.

Al igual que otras causas penales, la resolución se demoró y recién el año pasado, a partir de un acuerdo, fue definida la situación de Lucci y el resto de los involucrados.

En la actualidad, el hombre de Centenario se encuentra alojado en la cárcel federal de General Roca y a través de cursos, apunta a recortar la pena de 6 años. Una de las últimas capacitaciones que realizó fue la de “asistente en administración de recursos humanos”. Tras una presentación de la defensa oficial, logró una reducción de dos meses de los plazos de encierro.

Impaciente, Lucci anticipó en la audiencia realizada la semana pasada que quiere hacer un nuevo curso de gestor inmobiliario.

Achicar una pena de 6 años

De manera similar, otro narco neuquino condenado en los primeros meses del año pasado, avanza con el cursado de distintas capacitaciones para achicar una pena de 6 años de cárcel. Se trata de Sergio Manuel López, quien comparte presidio con Lucci en Roca.

El narco fue declarado responsable por infracción a la Ley 23.737 en 2025 y recibió la pena más abultada de un grupo de casi diez personas.

La investigación que tuvo en la mira a López y casi una decena de sospechosos se remonta a junio de 2022. Tras destacados secuestros de drogas, fueron procesados y en los primeros meses de 2025 se cerró la causa con la condena de López y una mujer, que fue considerada partícipe secundaria. El castigo alcanzó a otros tres hombres y una mujer aunque recibieron penas de tipo condicional. Otro imputado pudo acceder a una probation.

López no solo hizo reclamos por la multa que se le impuso, de casi 2 millones de pesos sino que también se acogió al beneficio de la reducción de plazos a partir de la realización de cursos. En los últimos días del mes pasado, el hombre oriundo de esta capital completó una capacitación como asistente de gestión inmobiliaria y pudo acceder a una reducción de dos meses de los plazos.

Kioscos narco en distintos barrios

La sentencia condenatoria que involucró a López se conoció en abril de 2025 y fue elaborada por el Tribunal Oral Federal (TOF) de esta capital. Un total de nueve personas fueron investigadas por actividades de narcomenudeo.

Uno de los primeros hechos que se les atribuyó fue la comercialización de marihuana y cocaína en un domicilio ubicado sobre calle Magaldi, entre junio de 2022 y marzo de 2024. El 5 de agosto de 2022 se hizo un allanamiento en esa propiedad y fueron incautados casi 800 gramos de marihuana distribuidos en distintos envoltorios.

El 20 de septiembre de 2023, en otro procedimiento, se encontraron casi un centenar de ravioles de cocaína ocultos en la cámara séptica de la misma vivienda.

Después, en el golpe más importante a los narcos bajo sospecha, se incautaron siete kilos de drogas. Los allanamientos fueron llevados a cabo el 15 de marzo de 2024 y se concentraron en aguantaderos ubicados en los barrios Parque Industrial y El Trébol II.