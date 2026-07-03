Se conoció un nuevo video del momento en que un nene atropelló a diez monjes durante una peregrinación

Este viernes murió otro de los heridos y aumentó el número de víctimas fatales del accidente. Otros dos religiosos siguen en estado crítico.

Se conoció un nuevo video del momento en que un nene de 11 años atropelló a un grupo de monjes que hacían una peregrinación en Tailandia. En las últimas horas, murió otro monje y ya son 10 las víctimas fatales del trágico accidente.

En tanto, diez personas siguen hospitalizadas tras el accidente del jueves, dos de ellas en estado crítico , según el último parte médico del Hospital de Mukdahan, en el noreste del país.

Según medios locales, un grupo de 35 monjes y cinco fieles laicos habían emprendido unos 30 minutos antes una peregrinación de 260 kilómetros hacia la provincia de Ubon Ratchathani cuando fueron atropellados por el nene.

El dramático episodio quedó registrado por cámaras de seguridad. Las imágenes muestran a los monjes caminando en fila de uno al costado de una ruta antes de que la camioneta los embistiera a alta velocidad.

Tras el impacto, la escena se volvió caótica. Equipos de emergencia, rescatistas y efectivos policiales llegaron rápidamente al lugar para asistir a las víctimas, mientras la ruta permaneció parcialmente cortada para facilitar las tareas de rescate y el trabajo de los peritos. Los heridos fueron trasladados a distintos centros de salud de la región, donde continúan bajo atención médica.

Con el fallecimiento de otro de los monjes que permanecía internado, el balance de víctimas fatales se elevó a diez, convirtiendo al hecho en una de las tragedias viales más graves registradas en los últimos tiempos en esa zona del noreste de Tailandia. Las autoridades sanitarias informaron que varios de los lesionados sufrieron politraumatismos de consideración y que dos de ellos continúan en estado crítico.

Mientras tanto, la Policía mantiene abierta la investigación para reconstruir con precisión la mecánica del accidente y determinar cómo el menor logró ponerse al volante de la camioneta. Los investigadores también analizan las circunstancias en las que el vehículo salió de su trayectoria e impactó contra la columna de peregrinos que avanzaba por la banquina.

El caso generó una fuerte conmoción en el país, donde la noticia tuvo una amplia repercusión por la magnitud de la tragedia y por las características del hecho. La participación de un niño de apenas 11 años y la muerte de diez monjes budistas provocaron una ola de mensajes de condolencias y reavivaron el debate sobre la responsabilidad de los adultos en el acceso de menores a vehículos particulares.

El relato de los testigos y la investigación policial

Uno de los sobrevivientes, el monje Phra Sompong, contó que vio al niño acercarse al volante mientras recitaba el mantra “Buddho, Buddho”. “De repente, la camioneta nos embistió a toda velocidad. Por suerte, otro monje y yo logramos apartarnos a tiempo”, contó en un video difundido por rescatistas locales.

“Los nueve monjes que encabezaban la fila sobrevivieron, pero los demás, que fueron alcanzados por el vehículo, salieron despedidos por los aires”, añadió. Cinco monjes murieron en el lugar y otros cinco murieron en el hospital.

Prayut Ruanthongkam, jefe de la Policía de la ciudad de Mukdahan, dijo que el niño había tomado el auto de sus padres sin permiso y perdió el control del vehículo. Como en Tailandia, los menores de 12 años no tienen responsabilidad penal, el chico fue remitido a las autoridades de protección infantil para su evaluación, acompañado por su madre.

Los monjes budistas son figuras profundamente respetadas en Tailandia, donde desempeñan un papel central en la preservación y transmisión de las enseñanzas de Buda. Es habitual verlos participar en ceremonias y procesiones públicas, así como recibir ofrendas de la población.