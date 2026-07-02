El frío extremo no da tregua en Neuquén: a cuánto descenderá la temperatura mínima

La Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas anticipó cómo seguirá el tiempo en la región durante los próximos días.

El invierno no da tregua en la región y se hace sentir con fuerza en el inicio de este mes. Tras una jornada de jueves marcada por el sol pero con temperaturas bajísimas, Neuquén capital se prepara para afrontar un viernes que mantendrá el frío extremo.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) anticipó que la presencia de un sistema de altas presiones sobre el centro del país continuará generando heladas fuertes y generalizadas. Sin embargo, el ingreso de aire húmedo desde el noreste marcará el inicio de un paulatino ascenso de los registros térmicos.

Para este viernes 3 de julio, el panorama meteorológico estará dividido en dos etapas muy marcadas entre el día y la noche. Durante las horas diurnas, el cielo se presentará mayormente despejado.

La temperatura máxima estimada alcanzará los 8 grados centígrados, un valor levemente superior al registrado en la jornada previa.

Sebastián Fariña Petersen

El gran protagonista del día será el viento proveniente del sector noreste, que soplará a una velocidad promedio de 28 kilómetros por hora. No obstante, habrá que estar atentos a las ráfagas, que podrían alcanzar los 33 kilómetros por hora, incrementando la sensación de frío en la vía pública.

Hacia la noche, las condiciones cambiarán de forma notoria. El cielo se cubrirá por completo, anticipando la inestabilidad del fin de semana. El termómetro volverá a descender de forma abrupta hasta posicionarse en una mínima de 2 grados bajo cero.

En esa franja horaria, el viento rotará hacia el este a unos 22 kilómetros por hora, con ráfagas más intensas que podrían tocar los 40 kilómetros por hora.

Claudio Espinoza

Qué pasará el fin de semana

El ingreso de humedad durante el viernes será la antesala de un sábado y domingo con nubosidad variable en toda la zona de Neuquén y el Alto Valle.

Pese a que las mañanas seguirán siendo frías, el pronóstico extendido de la AIC anticipa que el paulatino ascenso de las temperaturas se consolidará con el correr de los días, alcanzando máximas bastante más templadas de cara al comienzo de la semana entrante, con registros que podrían merodear los 17 grados para el próximo martes.