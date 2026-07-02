Venezuela: una mujer relató cómo su bebé de 18 días la ayudó a sobrevivir entre los escombros

Dayana y Juan David, de tan solo 18 días fueron protagonistas de un verdadero milagro. En plena recuperación, contó las aterradoras horas que pasaron.

El medio del dolor por los terremotos en Venezuela, la historia de Dayana y su bebé renuevan las esperanzas de rescatar más personas con vida.

En medio de los trabajos a contrarreloj que se realizan por estas horas para tratar de rescatar a más sobrevivientes de los terremotos en Venezuela , se conoció el estremecedor testimonio de una mujer que lograron rescatar bajo los escombros, junto a su bebé de de tan solo 18 días. Su conmovedora historia.

Dayana Patiño aún sigue sin poder creer lo que le tocó vivir. Logró sobrevivir al derrumbe de un edificio que colapsó productos de los sismos. No estaba sola, sino que el milagro también involucra a su pequeño bebé.

Mientras se recupera en el hospital, compartió el estremecedor relato de las horas que pasó atrapada junto a su bebé recién nacido. En su testimonio a la BBC, explicó cómo el pequeño le dio fuerzas para seguir luchando hasta el rescate. " De vez en cuando le tocaba la nariz para comprobar que seguía respirando. Mientras él estuviera vivo, yo también lo estaría".

La mujer dijo que su hijo, Juan David, de tan solo 18 días le dio la "motivación para mantenerse despierta y alerta".

Las imágenes del rescate han dado la vuelta al mundo, convirtiendo a Juan David en un símbolo de esperanza en Venezuela, país devastado por los dos terremotos que lo sacudieron el miércoles y que causaron la muerte de más de 2.200 muertos.

Decenas de miles de personas más están desaparecidas. Las labores de búsqueda continúan, pero se desvanecen las esperanzas de encontrar más supervivientes.

Después de 32 horas bajo los escombros, rescataron a Dayana y su bebé

En una clínica de Caracas, Dayana relató a la BBC las aterradoras horas que pasó bajo los escombros, abrazando a su pequeño hijo y rezando para que los salvaran.

Según contó, estaba lavando los platos en su departamento, situado en un octavo piso de la región costera de La Guaira cuando se produjeron los terremotos. De inmediato corrió a proteger a su hijo entre sus brazos, pensando que se trataba "solo de un temblor leve".

"Sentía que volaba. Después, sentí que me hundía en agua y tierra, y luego caí en el hueco donde quedé atrapada. No sé cómo no solté a mi bebé mientras volaba; fui aplastada contra los muebles", contó.

Relató que empezó a gritar al instante, pero pronto se dio cuenta de que nadie podía escucharla. "Me dije a mí misma que no iba a malgastar mis energías, gritaría cuando fuera necesario, al oír voces o pasos cerca. No sé cómo mantuve la calma, tenía la pierna izquierda atrapada bajo el hormigón. No podía moverme. Tenía la sien presionada contra una roca", dijo.

Dayana contó que recuperó la esperanza al sentir una Biblia debajo de ella. "Ahí comenzó mi lucha por sobrevivir", dijo. En la oscuridad de los escombros, logró ver un "puntito de luz que parecía la luna". Relató que su rescate se produjo después de escuchar a su hermano llamándola por su nombre.

"Me dije: 'Esta es mi única oportunidad'. Grité con todas mis fuerzas'¡Aquí estoy!' y él respondió: 'Te he encontrado y te prometo que no me iré hasta sacarte de ahí'".

Él cumplió su promesa, y se llevó a cabo una delicada operación de rescate para sacar a la madre y al bebé de entre los escombros la noche del jueves.

Dayana sufrió heridas en ambas piernas durante el terremoto, mientras que Juan, afortunadamente, solo padeció lesiones leves.

Un verdadero milagro en Venezuela

Gerson, el esposo de Dayana, acababa de llegar a casa y estacionar el auto cuando se produjeron los terremotos. Logró saltar una valla y ponerse a salvo. Al ver cómo había quedado su edificio de apartamentos, temió lo peor. El momento del rescate de su esposa y su bebé fue "un milagro", afirmó.

En las imágenes del rescate, que se han difundido ampliamente, se ve a Gerson apretando los ojos y echando la cabeza hacia atrás, mirando al cielo, mientras abraza a su hijo, desbordado por la emoción.

"Fue indescriptible. Pensé que habían muerto. Y cuando vi a mi hijo, sentí que volvía a nacer. No podía creerlo... Sentí que la vida regresaba a mí", declaró a la BBC sobre aquel momento.

La casa de Gerson y Dayana quedó destruida, junto con todas sus pertenencias, y están desolados porque su perro sigue desaparecido, pero aseguran que ahora "empezarán de cero". "Lo perdimos casi todo, pero aquí estamos... Reconstruiremos todo lo que perdimos", prometió Gerson.