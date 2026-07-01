Preocupante caída en la venta de autos 0Km en Neuquén ¿Qué modelos lideran el ranking?

El fenómeno también se dio a nivel nacional. Los patentamientos no logran recuperar los números del año pasado.

Los patentamientos volvieron a caer en junio, tanto en Neuquén como a nivel país.

La venta de autos 0km en Neuquén registró una baja pronunciada en junio , según los números que dio a conocer la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).

En la provincia se patentaron el mes pasado 1.407 unidades, lo que representó un 19,4 por ciento menos que en junio de 2025 y un 1,7 por debajo de mayo (1.432), mientras que en el acumulado del año esa merma alcanza el 7,6%.

Todas las provincias arrojaron resultados negativos en el comparativo mensual (a excepción de Chubut, que dio +5,4%) y lo mismo si se toma en cuenta la sumatoria del primer semestre del año (enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio), respecto del mismo período del año pasado.

Las caídas más pronunciadas del mes las tuvieron Salta (-40.7%), Jujuy (-32,2%), Santa Cruz (-30,9%), La Rioja (-36%) y San Luis (-28,8%).

Nueva Toyota Hilux 2026 Nueva Toyota Hilux 2026. Toyota

En el país

A nivel nacional, el número de vehículos patentados durante junio fue de 45.995 unidades, lo que representa una baja del 12,8% interanual, ya que en junio de 2025 habían registrado 52.730 unidades. Si la comparación es contra mayo, se observó una suba del 7,2% ya que en ese pasado mes se habían registrado 42.920 unidades.

De esta forma, en los seis meses acumulados del año se patentaron 294.181 unidades, esto es un 9,9% menos que en el mismo período de 2025, en el que se habían registrado 326.549 vehículos.

"La primera parte del año estuvo marcada por un exceso de unidades, dudas en la demanda y una fuerte competencia por precios y promociones, pero tras meses de desaceleración, las terminales y los concesionarios nos estamos reacomodando y ya se observan señales de recuperación en el horizonte”, dijo, de manera optimista, el presidente de ACARA, Sebastián Beato.

“Los clientes siguen analizando mucho su decisión y esperando que bajen las tasas o haya nuevas opciones para acceder a los vehículos, mientras que nosotros seguimos viendo cómo desarmamos o comercializamos un importante acumulado de unidades sin destino en el mercado”, indicó.

Marcas

Toyota mantuvo el primer lugar en ventas de autos 0 km en junio, totalizando 6.775 unidades entre todos sus modelos. Volkswagen quedó en segundo lugar con 5.487 y Fiat fue tercero con 5.226. Completaron los 5 fabricantes con mejor performance Ford con 4.375 y Chevrolet con 3.487 unidades.

Este resultado permitió a la marca japonesa pasar a ser líder de ventas en el acumulado de los primeros seis meses de 2026, superando a Volkswagen, primero en ventas desde enero, con 38.580 contra 37.917 patentamientos. Fiat siguió tercera con 34.180, Ford cuarta con 26.821 y Chevrolet en quinto lugar con 23.645 unidades.

Las diez marcas con mayores ventas en lo que va del año se completaron con Peugeot (23.736), Renault (20.478), Citroën (10.899), BYD (8.240) y Jeep con 7.279 operaciones.

Fiat Cronos Fiat Cronos volvió a estar en el podio de los modelos más vendidos. Stellantis

Modelos

En la lista de los diez modelos más vendidos de junio aparece en primer lugar la pickup Toyota Hilux con 3.002 unidades que representan un crecimiento del 27,4% en relación a mayo, sólo superado en vehículo de gran volumen por otro Toyota, el Yaris hatchback, que creció un 28 por ciento.

En segundo lugar del mes quedó el sorprendente Fiat Cronos, que desplazó en los últimos tres días a la pickup Ford Ranger al tercer puesto absoluto con 1.900 unidades contra 1.786 de la camioneta Ford. El cuarto vehículo más vendido del mes fue el Ford Territory con 1.584 unidades, lo que le permitió volver a ser el SUV más vendido del mes y afirmarse en esa misma posición en el acumulado de seis meses. El Top 5 de junio se cerró con otra pickup, la Volkswagen Amarok, que alcanzó las 1.229 unidades.