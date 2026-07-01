Escándalo en Venezuela: cuatro policías fueron arrestados por un presunto robo en plena tragedia

Mientras continúan las tareas de rescate tras la tragedia, cuatro policías venezolanos fueron detenidos luego de ser acusados de sustraer dinero hallado entre los escombros.

En Venezuela , tras dos terremotos simultáneos que provocaron el derrumbe de edificios y dejaron 10.571 heridos , persisten las tareas de rescate entre los escombros. El suceso no solo contó con la asistencia y ayuda sino también con episodios que generaron indignación en el mundo.

Integrantes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas de Venezuela (CICPC) fueron sorprendidos sustrayendo dólares hallados entre los escombros.

Civiles presentes en el lugar rodearon a los efectivos, les exigieron entregar el dinero y luego destruyeron los billetes. El hecho se viralizó y provocó la desvinculación de los agentes involucrados .

La reacción ciudadana refleja el nivel de frustración social. Las imágenes difundidas muestran la bronca y el fastidio de los venezolanos ante el desempeño de las instituciones. La población expresó su hartazgo y desilusión por la falta de respuesta estatal y por el comportamiento de quienes debían garantizar el orden y la asistencia.

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Reacciones ante el accionar de las fuerzas de seguridad

El incidente con los miembros del CICPC generó una fuerte discusión pública. De acuerdo con el analista Andrei Serbin Pont en Infobae en Vivo, el acto de los civiles al destruir los dólares buscó dejar en claro que el saqueo no debía tolerarse y que el dinero no pertenecía a nadie.

La actitud también expuso la desconfianza hacia las fuerzas encargadas de investigar delitos, ya que los agentes implicados portaban uniforme y arma reglamentaria.

El hecho se conoció a través de videos y testimonios en redes sociales, y derivó en rápidas repercusiones. Las autoridades desvincularon a los efectivos involucrados tras la presión social. Para muchos venezolanos, este caso representa solo una parte del problema, ya que consideran que existen hechos similares que no trascienden públicamente.

Elisa Trotta, exembajadora de Venezuela en Argentina, relacionó lo ocurrido con problemas estructurales de larga data. Según explicó Trotta en diálogo con el mismo medio, la desconfianza ciudadana hacia las autoridades y la demanda de un cambio político se fortalecieron por episodios como este.

Elisa Trotta

Trotta afirmó que los venezolanos no esperan respuestas de las instituciones y que durante veintisiete años han exigido transformaciones profundas.

La exembajadora recordó la tragedia de La Guaira en diciembre de 1999 como antecedente. En ese momento, un deslave causó miles de muertes y desplazamientos. Esta referencia buscó contextualizar la actual emergencia y subrayar la falta de inversión en infraestructura y seguridad a lo largo de los años.

El relato de Trotta también incluyó una crítica al manejo recurrente de fondos públicos. Afirmó que los recursos nunca se destinaron a prevenir ni a responder a desastres, lo que, en su visión, explica el impacto de la tragedia reciente y la percepción de abandono entre los ciudadanos.

Rol y respuesta de la sociedad civil venezolana

Frente a la emergencia, la sociedad civil venezolana impulsó las tareas de rescate y asistencia. Trotta destacó que miles de personas, dentro y fuera del país, colaboran en la búsqueda de sobrevivientes y víctimas. Voluntarios trabajan con sus propias manos para retirar escombros y brindar ayuda en zonas afectadas.

La exembajadora definió a la sociedad venezolana como resiliente y organizada. Para Trotta, la reacción de la población demuestra un compromiso constante por reconstruir el país y apoyar a quienes más lo necesitan. La solidaridad y la acción colectiva sobresalieron ante la ausencia de respuestas oficiales, según los testimonios recogidos.

El apoyo internacional también resultó relevante en los últimos días. Trotta subrayó la importancia de la ayuda recibida desde el exterior, tanto en términos de recursos como de coordinación de tareas humanitarias. Esta colaboración permitió ampliar los alcances de la asistencia en las zonas más afectadas.

Clima social y expectativas de la población

La indignación social se manifestó en diferentes formas, desde el repudio al saqueo hasta la exigencia de mayor responsabilidad institucional. La ciudadanía expresó su descontento tanto en actos públicos como en redes sociales, donde circularon imágenes y relatos sobre los hechos.

Trotta sostuvo que la sociedad venezolana no puede desligarse de estas realidades opuestas: por un lado, el dolor y la bronca por la corrupción y el abandono; por el otro, la dignidad y la solidaridad demostradas en la emergencia. La reacción de los venezolanos ante la crisis incluyó tanto protestas como acciones concretas para ayudar a los afectados.