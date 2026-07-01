Estos son los 5 mejores días para cortarse el pelo en julio, según el calendario lunar 2026

El calendario lunar determina cuáles son los mejores días para cortarse el pelo . ¿Cuándo se recomienda hacerlo en julio 2026 ?

Los expertos en astrología afirman que la Luna representa el mundo interno de las emociones, la intuición y los instintos. Y lo cierto es que existe una creencia que sostiene que la transición lunar -o las distintas fases lunares- está vinculada al cuerpo humano, como sucede con las mareas o la fuerza gravitacional. Aquí te contamos cuáles son los mejores días para cortarse el pelo en julio de 2026 según el calendario lunar .

Cabe resaltar que las fases de la Luna también producen diversos impactos astrológicos. Desde la Luna Nueva, que marca nuevos comienzos, hasta la Luna Llena, que trae culminaciones y revelaciones, cada fase añade una capa de significado a nuestras experiencias emocionales.

Según el calendario lunar , los mejores días para cortarse el pelo en julio de 2026 en la Argentina son:

La transición lunar -o las distintas fases lunares- está vinculada al cuerpo humano, como sucede con las mareas o la fuerza gravitacional.

Domingo 19 de julio.

Lunes 20 de julio.

Martes 21 de julio.

Miércoles 22 de julio.

Jueves 23 de julio.

Cabe destacar que en estas fechas la luna transitará su fase de cuarto creciente, y es por ello que estas fechas son las indicadas, puesto que se asocian con un crecimiento más fuerte y saludable.

Asimismo, y con el objetivo de estimular un crecimiento rápido del pelo, se recomiendan como los días más favorables a aquellos ubicados entre el Cuarto Creciente y la Luna Llena, más específicamente entre el 24 y el 28 de julio de 2026:

Martes 21 de julio.

Miércoles 22 de julio.

Jueves 23 de julio.

Viernes 24 de julio.

Sábado 25 de julio.

Domingo 26 de julio.

Lunes 27 de julio.

Martes 28 de julio.

Es oportuno reseñar que la Luna Llena o plenilunio es una fase lunar que tiene lugar cuando nuestro planeta se encuentra situado entre el Sol y la Luna, casi alineados.

corte de pelo Los días ideales para cortarse el pelo es cuando la luna entra en cuarto creciente.

¿Cuáles son los días ideales para que el corte de pelo se mantenga por más tiempo?

Los expertos sugieren que, para que el corte de pelo se mantenga por más tiempo, lo ideal es cortarlo durante la fase menguante, que en julio de 2026 tiene lugar en estos días:

Miércoles 1° de julio.

Jueves 2 de julio.

Viernes 3 de julio.

Sábado 4 de julio.

Domingo 5 de julio.

Lunes 6 de julio.

Martes 7 de julio.

Miércoles 8 de julio.

Jueves 9 de julio.

Viernes 10 de julio.

Sábado 11 de julio.

Domingo 12 de julio.

Lunes 13 de julio.

Basándose en el trabajo de la alemana Maria Thun, autora del popular calendario de agricultura biodinámica que anualmente publica la editorial Rudolf Steiner desde 1962, los expertos en biodinámica recomiendan -a la hora de cortarse el pelo y que este crezca más fuerte- elegir lo que llaman un periodo raíz cuando la Luna se encuentra en órbita descendente. Se considera que en esos momentos la energía tiende a bajar hacia la raíz y concentrarse en ella, lo que permite cortar el pelo sin debilitarlo y asegurar un crecimiento más fuerte desde la base. Los periodos raíz se producen cuando la Luna se encuentra a la altura de alguna de las llamadas constelaciones de tierra.