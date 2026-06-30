Neuquén se prepara para días críticos: alerta por fuertes vientos, nevadas y temperaturas de hasta 10 grados bajo cero

Defensa Civil advirtió que el frente frío se intensificará. Habrá ráfagas, nieve en rutas y una fuerte formación de hielo en pasos fronterizos.

El invierno comenzó a mostrar su cara más dura en Neuquén. La provincia afrontará durante los próximos días una combinación de temperaturas bajo cero, fuertes vientos, nevadas y formación de hielo que podría complicar la circulación en rutas, pasos internacionales y sectores urbanos. Ante este panorama, Defensa Civil desplegará equipos preventivos en distintos puntos del territorio provincial.

Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil , explicó que el ingreso del frente frío ya se siente con fuerza en las regiones cordilleranas, del centro y norte neuquino. Durante las primeras horas de este martes se registraron temperaturas de entre 7 y 8 grados bajo cero, mientras que en los sectores cercanos al límite con Chile los valores podrían descender hasta los 10 grados bajo cero.

Según detalló, las condiciones más intensas se presentarán durante este martes, miércoles y jueves. Sin embargo, el frío no será pasajero: las bajas temperaturas permanecerán durante los próximos días y podrían extenderse durante la primera semana de julio.

nevada ok (1) Asimismo, las temperaturas serán muy bajas, con máximas de apenas 3°C el jueves y cerca de 1ºC el viernes y muy baja sensación térmica.

Ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora en Confluencia y Vaca Muerta

Una de las principales preocupaciones para este martes será el viento. Desde el mediodía y durante la tarde y la noche se esperan fuertes ráfagas en la región de Confluencia, sectores de Vaca Muerta y distintos tramos de la cuenca del Limay, hasta Piedra del Águila.

Los vientos sostenidos podrían alcanzar velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora, mientras que las ráfagas más intensas podrían acercarse a los 90 kilómetros por hora.

“Hay que estar muy atentos, principalmente en los sectores urbanos”, indicó Cruz en R7. Entre las recomendaciones, pidió evitar la exposición durante las horas de mayor intensidad, no caminar cerca de edificios altos o estructuras desde las que puedan desprenderse objetos y circular con extrema precaución.

Cada escuela decide la suspensión de clases por el viento Vuelve el viento. Archivo LM Neuquén

También se recomienda asegurar chapas, macetas, carteles, muebles de jardín y cualquier elemento que pueda ser desplazado por el viento. En las rutas, las ráfagas pueden afectar especialmente a vehículos altos, camionetas con carga, colectivos y camiones.

En Neuquén capital y el Alto Valle no se descartan lluvias aisladas, una leve nevisca o la formación de escarchilla, principalmente durante los momentos de mayor descenso de la temperatura.

Qué días se intensificarán las nevadas

El panorama será más complejo en el interior de la provincia. Defensa Civil anticipó que las nevadas comenzarán a ingresar durante la noche de este martes y podrían intensificarse durante el miércoles y el jueves.

El fenómeno alcanzará gran parte de la cordillera neuquina, desde el sur hasta el norte provincial. Sin embargo, la mayor presencia de nieve podría registrarse en la zona centro, en localidades y corredores cercanos a Zapala, Las Lajas, Chos Malal, Buta Ranquil, Barrancas y sectores de Vaca Muerta.

nevadas (1) Se anticipan muy bajas temperaturas para los próximos días.

También podrían registrarse nevadas hacia el este de San Martín de los Andes y Junín de los Andes, en Piedra del Águila y en áreas cercanas a Cutral Co.

Cruz señaló que la situación será “bastante compleja” porque coincidirán varios eventos meteorológicos: fuertes vientos, temperaturas bajo cero, nevadas, formación de hielo y algunas lluvias en la región de Confluencia.

El momento más delicado para algunas rutas podría darse durante las madrugadas del miércoles y el jueves, cuando la baja visibilidad y la presencia de hielo sobre la calzada aumentarán el riesgo para los automovilistas.

Equipos preventivos recorrerán las rutas más complicadas

Ante el pronóstico, Defensa Civil comenzó a desplegar equipos en distintos corredores provinciales. El objetivo será monitorear la evolución del temporal, trabajar junto con las autoridades locales y brindar una respuesta rápida ante vehículos varados, despistes o interrupciones en la circulación.

Uno de los móviles estará destinado a la zona centro y recorrerá la Ruta Provincial 13, desde Zapala hacia Villa Pehuenia, y la Ruta Provincial 46, que conecta Zapala con Aluminé. También se realizará un seguimiento especial en el cruce de la Ruta Nacional 242, en dirección al paso internacional Pino Hachado, y en el sector de Litrán y la Ruta Provincial 23.

Ruta Cardenal Samore nevada

Estas áreas suelen recibir los primeros impactos de los frentes fríos que ingresan desde la cordillera, con acumulación de nieve, viento blanco y formación de hielo.

Otro equipo permanecerá disponible para intervenir en el norte neuquino, principalmente sobre el corredor de la Ruta Nacional 40, desde Las Lajas hacia Buta Ranquil, Barrancas y Chos Malal. Además, habrá recorridas preventivas sobre la Ruta Nacional 237. En este corredor se pidió especial precaución desde Villa El Chocón hasta el cruce con la Ruta Nacional 40.

Entre los caminos que estarán bajo seguimiento también se encuentran la Ruta de los Siete Lagos, la Ruta Provincial 13, la Ruta Provincial 46, la Ruta Nacional 40 en el norte y la Ruta Nacional 22 entre Zapala y Cutral Co.

alerta por nevada en la cordillera 2

Hielo y temperaturas extremas en los pasos fronterizos

La situación también afecta a los pasos internacionales que conectan Neuquén con Chile. Durante las primeras horas de este martes se detectó una importante formación de hielo en Pino Hachado y Cardenal Samoré.

Equipos viales provinciales y personal del lado chileno trabajaban para despejar la calzada, remover la nieve acumulada y reducir el riesgo provocado por el hielo.

En territorio chileno ya se registraban nevadas débiles, aunque con algo de acumulación. En los sectores de mayor altura, las temperaturas podrían ubicarse cerca de los 10 grados bajo cero.

Las demás rutas de la provincia se encontraban transitables, aunque con extrema precaución y posibles cambios según la evolución de las condiciones meteorológicas.

Paso internacional Pino Hachado - nieve-.jpg

El frío llegó para quedarse

El director de Defensa Civil confirmó que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días. Podrían presentarse mejoramientos temporarios y momentos de sol, pero el ambiente frío permanecerá instalado en toda la provincia.

Además de las complicaciones que puede generar, el ingreso de nieve es esperado por las autoridades debido al déficit de precipitaciones que Neuquén arrastra desde hace varios años.

La expectativa está centrada en que las nevadas puedan dejar acumulaciones importantes en las zonas altas de la cordillera, donde la nieve cumple un papel fundamental como reserva de agua para los ríos, las actividades productivas y el abastecimiento de numerosas localidades.

pino hachado nieve

Mientras tanto, se pidió a quienes tengan previsto viajar que consulten previamente el estado de las rutas, los pasos fronterizos y el pronóstico actualizado. También se recomendó llevar abrigo, cadenas, combustible suficiente, agua, alimentos y el teléfono celular cargado.

La principal sugerencia es evitar los traslados que no sean indispensables durante los momentos de mayor intensidad del viento y las nevadas. En caso de tener que circular, se deberá mantener una velocidad reducida, respetar las indicaciones de los organismos de emergencia y no intentar atravesar sectores cerrados o con acumulación de nieve.