La llegada de la Copa Davis a Neuquén es de "interés provincial" y tiene entradas agotadas

Argentina enfrentará a Turquía en el Ruca Che el fin de semana del 19 y 20 de diciembre.

El estadio Ruca Che será sede, el 19 y 20 de septiembre, del cruce entre Argentina y Turquía por el Grupo Mundial I de la Copa Davis . La competencia representa uno de los grandes acontecimientos deportivos del año y refuerza el posicionamiento de Neuquén como escenario de eventos de alcance nacional e internacional.

La expectativa por la llegada de la Davis a Neuquén quedó reflejada en la venta de entradas. Durante el último fin de semana, los tickets para las dos jornadas se agotaron en apenas unos minutos. Primero fue el turno de la preventa exclusiva para clientes del Banco Patagonia, realizada el jueves, mientras que el sábado se habilitó la venta general.

En ambas instancias, la demanda superó ampliamente la disponibilidad: se ofrecieron algo más de 3.000 entradas por día y una gran cantidad de personas no logró conseguir su lugar.

Claudio Espinoza

A través del Decreto N°1159, el gobernador Rolando Figueroa declaró de Interés Provincial la realización de la serie, en reconocimiento a su relevancia deportiva y al impacto que tendrá en la promoción turística de Neuquén.

La organización estará a cargo de los ministerios de Juventud, Deportes y Cultura, y de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, que trabajarán en conjunto para llevar adelante el evento.

Figueroa puso en valor, además, la articulación entre los sectores público y privado y las gestiones realizadas ante los organismos aduaneros para permitir el ingreso temporal de la cancha y de todo el equipamiento técnico necesario para montar la competencia.

El mandatario también destacó el trabajo coordinado con la Asociación Argentina de Tenis y la Municipalidad de Neuquén, que permitió concretar la llegada de la Copa Davis a la provincia. En ese sentido, remarcó que Neuquén se convertirá en la sede más austral en la historia de la competencia, un hecho que tendrá una importante repercusión para el territorio provincial.

Según explicó Figueroa, el evento será financiado con aportes privados y “el Estado no pone un centavo”. En ese marco, agradeció el respaldo de YPF, Vista, Pluspetrol y Pan American Energy (PAE), empresas que, de acuerdo con sus palabras, decidieron asumir el desafío de acompañar la iniciativa.

La serie también tendrá un valor especial para el tenis argentino. Será el debut como local del capitán Javier Frana y se disputará en un año marcado por los festejos del décimo aniversario de la histórica conquista de la Copa Davis lograda por Argentina en 2016.

"Celebramos que sea ahí, para mi va a ser mi primera Copa Davis en Argentina como capitán. Vi las repercusiones de la conferencia de prensa, la cantidad de gente que había, las ganas con las que están esperando ansiosos, para nosotros eso es una enorme ilusión. Nada mejor que ir a un lugar que va a ser especial para la gente", dijo Frana a este medio.

En lo estrictamente deportivo, el equipo nacional tendrá como principal objetivo avanzar a la siguiente instancia. Pero el duelo ante Turquía también puede permitirle alcanzar una cifra histórica: Argentina está a una victoria de llegar a los 100 triunfos en la Copa Davis. Actualmente, el seleccionado acumula 99 victorias y 75 derrotas en la competencia.