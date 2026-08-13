El fuerte elogio de Tevez a los pibes de Boca: "Son cosa seria"

El ídolo Xeneize opinó sobre la actualidad de Leonel Flores y Tomás Aranda, que la vienen rompiendo en primera.

Carlos Tevez no escatimó los elogios al ser consultado sobre los juveniles de Boca que comenzaron a consolidarse en primera división con la llegada del Vasco Arruabarrena . Los máximos apuntados fueron Leonel Flores y Tomás Aranda, que vienen siendo las grandes figuras de este segundo semestre del 2026.

“Contento con los chicos que han debutado y que no es nada normal que en tan poco tiempo se hagan tan fuertes. Son cosa seria y ojalá que sigan por el mismo camino haciendo feliz a la gente de Boca”, expresó el Apache en diálogo con TyC Sports.

Tevez también respaldó el trabajo de Arruabarrena, entrenador con el que mantiene una relación especial desde su regreso a Boca en 2015: “Al Vasco lo veo bien. Conoce lo que es el mundo Boca y siempre lo ha llevado muy bien”.

CARLOS TEVEZ en @TyCSports s/los pibes que debutaron en #Boca:



"SON COSA SERIA".pic.twitter.com/xTmHoj7Usl — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 13, 2026

El gran nivel de Leonel Flores y su conexión con Tevez

Uno de los nombres que mayor impacto generó en las últimas semanas es el de Leonel Flores, de 19 años, quien apenas acumula ocho encuentros en la Primera de Boca pero ya consiguió convertir dos goles. El juvenil fue subido por el Vasco ni bien volvió al Xeneize, y le dio la confianza en cancha, jugando como extremo por ambas bandas e incluso de centro delantero.

Su última aparición fue determinante ante Deportivo Recoleta por la Copa Sudamericana: tomó la pelota de sobre pique desde afuera del área y sacó un espectacular remate que se metió en el ángulo para establecer el 3-1 definitivo en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

El gol tuvo además una particular conexión con el propio Tevez. Por la ejecución recordó a un tanto que el Apache le había convertido a Racing en el Apertura 2003 y, después de marcarlo, Flores celebró junto a Miguel Merentiel imitando uno de los tradicionales festejos del histórico delantero de Boca.

“En la concentración Miguel me había dicho que haga el festejo del Apache”, contó posteriormente Flores, quien reveló que la idea había surgido durante las horas previas al encuentro.

Revivió el baile del APACHE: Leonel FLORES contó el MOTIVO de su FESTEJO junto a MERENTIEL https://t.co/rJz9izHRi6 pic.twitter.com/Fzas7lDyRM — Boca Juniors - La Número 12 (@lanumero12comar) August 12, 2026

El juvenil también destacó el acompañamiento que recibe desde que comenzó a tener continuidad: “El técnico y los jugadores de experiencia me ayudan mucho. Me piden que encare, que no pierda eso”. Además, reconoció que dentro del club observaba especialmente a Exequiel Zeballos y que Neymar era una de sus principales referencias internacionales.

Tevez habló sobre la situación de Messi

El ex jugador de Boca habló en Radio La Red sobre la situación que está viviendo Lionel Messi tras el fallecimiento de su padre: "Es un momento para respetar, mandarle la mayor fuerza para que él pueda tomar la mejor decisión y pueda encontrar fuerzas para seguir jugando, que es todo lo que los argentinos queremos".

Hablamos con Carlos Tévez en #Fútbol910 con @hugorbalassone y equipo, y se refirió a @leomessi por la pérdida de su padre, situación que él vivió y tuvo que enfrentar. pic.twitter.com/N1lA6cSSjX — Radio La Red - AM 910 (@radiolared) August 13, 2026

El Apache vivió una situación similar hace algunos años, cuando todavía seguía jugando: "Yo no pude salir, di un paso al costado, dije hasta acá llegué porque no encontraba ese sentimiento de jugar para alguien que había hecho tanto en mi carrera".

"Sentía que las piernas no me daban, que tenía que estar con mi papá ahí y lamentablemente tenía que estar jugando un partido de fútbol. Es muy duro, muy difícil, pero son momentos muy personales", agregó sobre como le afectó no tener más a su padre.