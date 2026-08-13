La histórica figura de la NBA que sorprendió al anunciar su retiro.

Russell Westbrook , una de las figuras de la NBA en los últimos años, publicó este miércoles un mensaje acerca de un inminente retiro de la mejor liga de básquet del mundo. El base de 37 años, que en su última etapa jugó en Sacramento Kings y en esta temporada se encontraba como agente libre, escribió en sus redes sociales: “A veces ni siquiera sabes cuándo ya viste el final. Tenías que estar ahí. Y ahora se acabó”.

El jugador, que supo ser MVP de la NBA en la temporada 2016/17 durante su etapa en Oklahoma City Thunder , compartió además un video tributo narrado por el actor Michael B. Jordan, en el que repasa los hitos de su carrera y hace referencia a su decisión de alejarse del básquet “en sus propios términos”. Precisamente, la NBA hizo eco de la noticia y dejó un mensaje de agradecimiento a Westbrook. “¡Felicidades por una increíble carrera de 18 años en la NBA!“, expresó la cuenta oficial de la liga con el resumen estadístico del ahora ex jugador.

Por otro lado, el periodista especializado en la NBA, Shams Charania, escribió en su cuenta oficial que Russell Westbrook se retiró de la NBA tras 18 temporadas. “Una carrera legendaria: entre los mejores 75 de la NBA, MVP de la liga en 2017, nueve veces All-Star, nueve veces All-NBA, medallista de oro olímpico por Estados Unidos y el récord histórico de triple-dobles”, repasó el analista. En concordancia, Bleacher Report también confirmó la noticia: “The Brodie pone fin a su carrera”.

Nacido en Long Beach, California, un 12 de noviembre de 1988, Westbrook se despidió de la alta competencia con cifras que difícilmente volverán a verse en la NBA: 209 triples-dobles, la mayor cantidad registrada por cualquier jugador en la historia de la competición, lo que le valió el mote del “Rey” en dicho rubro estadístico. Su inmediato perseguidor es el serbio Nikola Jokic, aún activo en Denver Nuggets, con 198.

La carrera de Russell Westbrook en la NBA

El base pasó sus primeros y más prolíficos años con los Oklahoma City Thunder, franquicia a la que llegó en 2008 y con la que disputó 11 temporadas. Fue allí donde alcanzó la cima individual de su carrera: en la temporada 2016-17, se convirtió en el primer jugador desde el mítico Oscar Robertson en 1962 en promediar un triple-doble durante toda una temporada regular, con 31.6 puntos, 10.7 rebotes y 10.4 asistencias por partido. Ese rendimiento le valió el título de Jugador Más Valioso (MVP) de la NBA. Westbrook repetiría esa hazaña en tres de las cuatro temporadas siguientes.

Westbrook es el máximo anotador, asistidor, robador y reboteador en la historia de los Thunder. A nivel de la NBA, se retiró como el 14º máximo anotador de todos los tiempos con 27.176 puntos y el quinto en asistencias con 10.351. Además, acumuló nueve selecciones al Juego de las Estrellas, dos premios de MVP en ese mismo juego, nueve menciones al All-NBA Team y fue incluido en el equipo del 75º aniversario de la NBA.

Tras su etapa en Oklahoma City, Westbrook vistió las camisetas de seis franquicias más: Houston Rockets, Washington Wizards, Los Ángeles Lakers, LA Clippers, Denver Nuggets y Sacramento Kings, donde disputó su última temporada con promedios de 15.2 puntos, 6.7 asistencias y 5.4 rebotes en 29 minutos por partido. De acuerdo con Hoops Rumors, fue justamente esa condición de agente libre tras su paso por los Kings lo que precipitó su decisión de retirarse, en lugar de buscar un nuevo contrato.

En el plano internacional, Westbrook también dejó su marca: ganó la medalla de oro con la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y en el Campeonato Mundial de la FIBA de 2010, en Turquía. Con esos títulos y sus registros históricos en la NBA, su ingreso al Salón de la Fama del básquetbol es considerado por los medios estadounidenses como una formalidad.