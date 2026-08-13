¿Otro piloto argentino a la F1? Nicolás Varrone fue contundente sobre las chances de correr junto a Colapinto

El piloto de la Fórmula 2 reveló cuáles son las opciones para 2027 y destacó la posibilidad de desembarcar en la máxima categoría.

Argentina se encolumnó detrás de Franco Colapinto desde que está en la Fórmula 1 , en la que debutó con la escudería británica Williams Racing, y con una actualidad buena -hasta donde el monoplaza permite- vistiendo el traje de Alpine . Ahora, los fanáticos tienen la ilusión de poder ver a Nicolás Varrone , el joven piloto de 25 años que actualmente está en Fórmula 2 con la escudería Van Amersfoort Racing (VAR), en la categoría madre.

En las últimas horas, el conductor dejó en claro en sus declaraciones que sueña con estar en la máxima categoría del automovilismo mundial. En su relato, dejó la puerta abierta a la posibilidad con un testimonio que no pasó desapercibido.

El piloto de Ingeniero Maschwitz habló con Carburando Radio y reconoció que para la temporada 2027 está abierto a distintas propuestas que pueden surgir. “Nada está descartado: IndyCar, F2, F1, IMSA, WEC. Está todo sobre la mesa. Hay que ver un montón de cosas, qué es lo mejor para mi carrera. Hay muchas opciones, muchas cosas. Es muy difícil planear algo”, soltó en su relato.

A su vez, recordó cómo surgió la chance de desembarcar en la categoría telonera de la máxima: “Lo de Fórmula 2, el año pasado, fue literalmente de un día para el otro. Salió cuando parecía todo caído”.

“En estos meses pasan muchas cosas y, sin dudas que, para la gente que me pregunta qué me gustaría hacer, IMSA. Me gusta muchísimo como piloto, si hay un Corvette, poder hacer las carreras de Endurance, pero también si salen otras cosas por ahí mejores…”, dijo, dejando en claro que le gustan las carreras de resistencia.

Luego, abrió la puerta para una prueba con la máxima: "Eso no quiere decir que me bajo de la Fórmula 1. Este año estoy haciendo Corvette y F2. No es descabellado pensar en una prueba, un test de F1”.

“Antes de eso, tenemos que hacer una buena segunda parte del año en F2 para que se puedan abrir esas puertas”, cerró.

Cuándo vuelve a correr Colapinto

Viernes 21 de agosto

Práctica Libre 1: 7.30.

Clasificación Sprint: 11.30

Sábado 22 de agosto

Sprint: 7.00.

Clasificación: 11.00.

Domingo 23 de agosto

Carrera principal: 10.00.

Lugar: Gran Premio de Países Bajos, en el circuito de Zandvoort.

Franco Colapinto sufrió un robo en sus vacaciones

Hace poco menos de una semana, Franco Colapinto dejó atrás el Gran Premio de Hungría para encomendarse al período vacacional de Europa y disfrutar de momentos de distracción en un calendario intenso de la Fórmula 1. Sin embargo, cuando parecía que todo era disfrute para el piloto oriundo de Pilar, terminó viviendo un momento triste en Italia del cual se hizo eco en las redes sociales con un posteo especial.

Es que según comunicó, sufrió un importante robo de sus pertenencias en Italia, lugar que luego fue comparado con Argentina por el piloto de la escudería Alpine.

Qué dijo Colapinto

En su relato, contó en Instagram que le sustrajeron pertenencias cuando él no estaba presente en el lugar que ocurrieron los hechos: “Últimas fotos de esta ropa, mate, etc... espero que los italianos que se lo adueñaron lo disfruten”. Junto a ese comunicado, compartió una serie de imágenes mostrando algunos objetos que ya no tiene,

A esa situación, Franco le puso una cuota de humor para sobrellevar el momento de mejor manera. Con distintos chistes, hizo referencia al episodio y lamentó algunos elementos robados: "Quién hubiera dicho que europeos le iban a robar todo a un latino. Ni la matera dejaron loco. Estoy seguro que no les va a gustar el mate”.

Sobre este posteo, un fanático le escribió: “Nooo, no jodas que te robaron”, soltó sorprendido. Ante eso Colapinto respondió: “¡Y en Argentina no me robaron nunca! #MásSeguroQueEuropa”.

A pesar de esto no dio detalles precisos de los elementos robados pero, lo positivo de un episodio doloroso, es que no tuvo un enfrentamiento y no sufrió inconvenientes con los ladrones.