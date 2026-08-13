El tremendo abrazo de Romaña a Messi en la vuelta a Inter Miami tras la muerte de su padre: el video

Messi volvió a jugar con Inter Miami luego de volver de Rosario, lugar en el que participó del velorio de su padre, y recibió el cariño de todos.

Lionel Messi volvió a jugar al fútbol en el mismo día donde abrió su corazón en su cuenta personal de Instagram con un estremecedor escrito con el que despidió a su padre Jorge Messi , quien murió luego de afrontar un problema de salud. Llegó a Estados Unidos luego de unos días en su Rosario natal donde estuvo presente en el velorio y acompañó a la familia y rápidamente se vistió con la camiseta del Inter Miami para jugar en la Leagues Cup.

El partido ante León de México no fue uno más, sino que las miradas estaban puestas en el astro rosarino que en medio de un momento de suma complejidad, anímica decidió jugar al fútbol por el compromiso y en una especie de terapia que termina siendo el deporte. De todas las partes aparecieron gestos de acompañamiento y cariño para el '10' para acompañarlo en un difícil proceso de duelo, como el abrazo del defensor Johan Romaña que recorrió el mundo.

Messi venía a toda velocidad ingresando al área para intentar marcar un tanto con Las Garzas. Pero, rápidamente, el defensor terminó interponiéndose delante del jugador y logró frenar un avance que, con la pelota en los pies del rosarino, tenía peligro de gol. En el forcejeo de la jugada, el ex San Lorenzo terminó dándole un importante abrazo que recorrió el mundo.

Romaña fue una de las figuras del triunfo 3-2 del León ante Inter Miami y fue uno de los responsables de que el regreso de Messi no fuera con gol. Luego de otra gran acción defensiva ante Leo... ¡¡LE HIZO UPA!!



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Qué dijo el club León sobre el gesto

Con la imagen del fuerte abrazo que le dio al capitán, el club destacó y afirmó en un posteo: "Este abrazo es de León, de todos, del futbol, y es para ti querido Lionel. Respeto y cariño".

El gesto de Cristiano Ronaldo con Messi

Las expresiones de apoyo desde el mundo del fútbol comenzaron a aparecer rápidamente luego de la emotiva despedida de Lionel Messi a su padre, Jorge, tras conocerse su fallecimiento.

Uno de los primeros en acompañar públicamente al capitán de la Selección argentina fue Cristiano Ronaldo, quien dejó un mensaje en la publicación realizada por el rosarino para transmitirle sus condolencias.

El delantero portugués recurrió a los comentarios de la red social para hacerle llegar su respaldo a Messi en este difícil momento familiar. “Un abrazo enorme para ti y los tuyos en estos duros momentos, Leo. Mucha fuerza”, escribió el futbolista de Al-Nassr.

La reacción de Ronaldo generó una importante repercusión entre los usuarios de las redes sociales. Los seguidores de ambos jugadores destacaron especialmente el respeto y la empatía que los dos máximos referentes del fútbol de las últimas décadas demostraron en distintas oportunidades, pese a la histórica rivalidad deportiva que protagonizaron.

Luego de permanecer tres días en Rosario, donde acompañó a sus familiares durante la despedida de su padre, Lionel Messi regresó este miércoles a Estados Unidos.