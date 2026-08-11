Reapareció Marcelo Moretti y fue crítico de la gestión de San Lorenzo: "Están dejando sin futuro al club"

El ex presidente del Ciclón, que fue denunciado por recibir coimas, habló sobre la situación actual de la institución con su nueva dirigencia.

El expresidente de San Lorenzo , Marcelo Moretti , reapareció con un posteo en redes sociales y cuestionó la gestión encabezada por Marcelo Culotta y aseguró que su administración dejó recursos económicos y patrimonio deportivo que, según sostuvo, fueron desaprovechados por las autoridades que asumieron posteriormente.

En la Asamblea Extraordinaria de ayer, que se realizó en la sede del club, Moretti evitó que se lo inhabilitara para ejercer cargos en el club y se lo expulsara como socio, al no alcanzar el quórum necesario.

Moretti dejó de ser presidente de San Lorenzo en diciembre de 2025, tras una batalla legal en la que e l ex dirigente intentó por medio de la justicia aferrarse a su cargo. Sergio Costantino fue proclamado presidente interino hasta las elecciones de mayo de este año, en las que Culotta fue el elegido por los socios para hacerse cargo del club.

El Club Atlético San Lorenzo de Almagro llevó adelante este lunes una nueva Asamblea Extraordinaria de Representantes en el Polideportivo Roberto Pando. Los primeros tres puntos del orden del día fueron aprobados por unanimidad, mientras que se postergó el análisis del Dictamen… pic.twitter.com/CpqY0Rjl2f

Las declaraciones de Moretti sobre la dirigencia de San Lorenzo

“Les dejé 20M de dólares en 4 jugadores. A ver qué hacen…”, afirmó Moretti a través de su cuenta de X, en la que detalló que, al asumir la nueva conducción, había 7.700 millones de pesos disponibles, equivalentes a unos 5 millones de dólares.

Según explicó Moretti, ese monto se conformó por 1.500 millones correspondientes a la última cuota de Elián Irala, 4.500 millones por abonos, 1.200 millones por la venta de Jhohan Romaña y 500 millones por derechos de formación y solidaridad de Facundo Fernández Mercau.

“Hoy atravesamos un ‘leve veranito’ financiero gracias a nuestra gestión que dejó sus frutos. Con eso pudieron levantar las inhibiciones, traer refuerzos y poner al día al plantel”, señaló. Además, recordó que su gestión debió inyectar 7 millones de dólares al club cuando asumió en diciembre de 2023.

Les dejé 20M de dólares en 4 jugadores. A ver qué hacen…



Hace 70 días asumía Culotta y sin haber hecho ninguna gestión se encuentra con 7700M de pesos (5M de dólares): 1500M de pesos por la última cuota de Elian Irala, 4500M en abonos (con la política de venta que implementamos… pic.twitter.com/INZcxFtdOI — Marcelo Moretti (@morettimarcelo) August 11, 2026

Moretti también cuestionó las decisiones tomadas en los últimos mercados de pases y acusó a las actuales autoridades de reducir el patrimonio del club. El expresidente mencionó las salidas o pérdidas de derechos económicos de jugadores como Romaña, Báez, Montenegro, Gallardo, Salinardi e Insaurralde, y criticó la llegada de futbolistas de mayor edad y a préstamo.

"Viendo cómo manejaron los últimos dos mercados de pases tanto el golpista Costantino apenas toma el control del club en enero 2026, como en este último su cómplice Culotta (ambos denunciados penalmente por mi parte con causa abierta que en breve tendrá novedades), claramente nos damos cuenta que San Lorenzo perdió dinero", mencionó Moretti en redes.

“Están dejando sin futuro a San Lorenzo”, sostuvo, y agregó: “Todo el trabajo que fuimos consolidando en 2024 y 2025 lo están destruyendo”. El exdirigente también comparó los presupuestos del fútbol profesional y aseguró que, a fines de 2025, su gestión había dejado un gasto mensual de 650 millones de pesos, más 30 millones del cuerpo técnico, mientras que actualmente alcanzaría los 1.500 millones, más 120 millones del cuerpo técnico.

“Hoy no tenemos proyecto de club”, concluyó Moretti, quien advirtió que podrían llegar nuevas inhibiciones y juicios de acreedores. La situación de San Lorenzo parece estar cada vez peor, y con protagonistas con poca autocrítica.