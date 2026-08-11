La agenda de los equipos argentinos que jugarán los octavos de la Copa Libertadores.

Se viene una nueva semana de copas con los partidos de ida de los octavos de la Libertadores y la Sudamericana.

La Copa Libertadores regresa a la acción esta semana con una fase de eliminación directa vibrante en estos octavos de final. Con siete clubes campeones y nueve aspirantes ambiciosos se preparan para disputar las primeras series mano a mano, con el objetivo puesto en la gran final del 28 de noviembre en Montevideo. Tras 126 encuentros y 276 goles registrados, los equipos brasileños se posicionan nuevamente como los grandes favoritos al título.

Entre los protagonistas destacan tres equipos debutantes que han logrado alcanzar esta instancia con autoridad. Independiente Rivadavia de Mendoza es la gran revelación, liderando su grupo con 16 puntos bajo la dirección técnica de Alfredo Berti y con Álex Arce como máximo goleador del torneo con ocho tantos.

Por su parte, Platense , bajo la conducción de Martín Palermo tras la partida de Walter Zunino, apuesta a su solidez colectiva, mientras que el Mirassol, tras su destacada campaña en el Brasileirao, busca seguir sorprendiendo en el plano internacional.

Otros representantes argentinos que tendremos en esta instancia serán Estudiantes de La Plata, cuatro veces campeón del certamen continental, y Rosario Central, ilusionado con alcanzar la gloria eterna con Ángel Di María como abanderado.

La agenda de los clubes argentinos

Este martes, Fluminense recibirá a Independiente Rivadavia en el mítico Estadio Maracaná a las 19 con el arbitraje de Cristian Garay (Chile) y VAR de Fernando Vejar (Chile). Luego, desde las 21.30, Estudiantes de La Plata se enfrentará a Universidad Católica en el Uno bajo el mando de Raphael Claus (Brasil) y el VAR de Rodrigo Guarizo (Brasil). Por su parte, el encuentro que completaba la jornada entre Deportes Tolima e Independiente del Valle fue suspendido a raíz de los terremotos que azotaron a Colombia.

El miércoles, la acción continúa con Platense frente a Coquimbo Unido de Chile a las 19, dirigidos por Juan G. Benitez (Paraguay) y Ulises Mereles (Paraguay) en el VAR. Este será el segundo partido de Martín Palermo desde su regreso al banco del Calamar, luego de lo que fue su triunfo en Avellaneda ante Independiente.

También desde las 19 se enfrentarán dos viejos conocidos de la Libertadores: Palmeiras y Cerro Porteño con Gustavo Tejera (Uruguay) como árbitro y Leodan Gonzalez (Uruguay) en el VAR. Finalmente, el duelo brasileño entre Cruzeiro y Flamengo contará con Yael Falcon Pérez como árbitro y Hector Paletta en el VAR, en un cotejo que dará inicio a las 21.30.

El jueves se cerrará esta fase con Mirassol de Brasil frente a Liga de Quito, a partir de las 19, con Alexis Herrera (Venezuela) y Juan Soto (Venezuela) en el VAR. Se mismo día se presentará el último argentino en estos duelos de ida de octavos de final, Rosario Central, que recibirá en el Gigante de Arroyito al Corinthians desde las 21.30, donde impartirán justicia Andrés Matonte (Uruguay) y Cristhian Ferreyra (Uruguay) desde el VAR.

La agenda de los que compiten en la Sudamericana

Este martes, Boca Juniors recibirá a Recoleta en la cancha de Huracán desde las 19 bajo el arbitraje de Piero Maza (Chile), con Juan Lara (Chile) en el VAR. Desde las 21.30, Bolívar se medirá ante Sao Paulo con Wilmar Roldán (Colombia), asistido por Keiner Jimenez (Colombia) en el VAR.

El miércoles continuará la acción cuando Bragantino enfrente a Atlético Mineiro en duelo de brasileños desde las 19, con Leandro Rey Hilfer como juez principal y Hernan Mastrangelo en el VAR. Asimismo, Tigre jugará frente a Montevideo City Torque, también a las 19, con la dirección de Ramon Abatti (Brasil) y Rodolpho Toski (Brasil) en el VAR, mientras que el partido entre Independiente Santa Fe y River Plate que iba a disputarse en Bogotá fue suspendido tras los terremotos en Colombia.

El jueves se completarán los encuentros de ida cuando Santos reciba a Macará con Kevin Ortega (Perú) en el campo y Joel Alarcon (Perú) a cargo del VAR desde las 19. Por su parte, a la misma hora, Vasco da Gama se medirá ante Olimpia con Dario Herrera como árbitro y German Delfino en el VAR, cerrando la jornada con el choque entre Cienciano y Botafogo, arbitraje de Augusto Aragon (Ecuador) y Franklin Congo (Ecuador) en el VAR, desde las 21.30.