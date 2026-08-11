Fue campeón con Boca, jugó con Tévez y ahora se lanzó como cantante: el videoclip

Consiguió dos títulos con el xeneize y dio un giro drástico en su vida. Cuál es el momento de su carrera.

Su trayectoria deportiva tiene a Boca como uno de los clubes más importantes por los que pasó, habiendo conseguido varios títulos y aún continúa en el fútbol profesional. Pero a sabiendas que atraviesa el epílogo de la carrera deportiva, decidió lanzarse como cantante.

En las últimas horas, el jugador que actualmente tiene 37 años y fue parte del xeneize en el 2015 en el primer ciclo de Rodolfo Arruabarrena , presentó su nueva ocupación.

El uruguayo Alexis Rolín grabó un video en una embarcación en Puertito del Buceo, en Montevideo, y lo publicó en la plataforma YouTube donde sumó más de 14.000 reproducciones.

En el mismo fue protagonista junto al artista local Juampi Mareco interpretando el tema "Un montón de estrellas". Su presentación llamó la atención en el mundo del fútbol debido a que no se conocía este costado del jugador.

Cómo surgió la idea de lanzar un tema musical

Según se conoció, el jugador solía compartir momentos donde interpretaba canciones junto a Mareco pero en ambientes como asados y encuentros casuales. Esa situación dio un giro rotundo: lo que ocurría como un momento de relax terminó siendo una propuesta para grabar.

“Cuando me comentó la idea le dije: ‘No es lo mismo cantar en un cumpleaños, rodeados de amigos, que tener un video en internet’. Pero se dio, lo hice y lo disfruté”, contó Rolín en diálogo con el medio El País de Uruguay.

“Soy muy autocrítico y me gusta hacer bien todo lo que encaro. Se dio la posibilidad, estuvo bueno, fue algo distinto, pero nunca estudié canto. Hoy no se me pasa por la cabeza incursionar en la música, aunque me encanta”, sumó.

“Lo mío siempre fue jugar al fútbol. Intenté soltarme lo más que pude y disfrutar”, aclaró y dijo sobre su desempeño: “Hubo errores, correcciones en la afinación, pero Juampi me fue ayudando”.

El presente de Rolín

Actualmente es jugador del club Terremoto, que milita el ascenso del fútbol uruguayo y, además, es ayudante de la categoría sub 16. Pero en su carrera, pasó por clubes como Nacional, Rentistas, IA Potencia, (Uruguay), Catania (Italia), Boca, Olmpia (Paraguay) y U.Concepción (Chile).

En su carrera consiguió titulo de Liga y Copa Argentina con el xeneize en 2015, dos campeonatos en con el Bolso de Uruguay y un título en colombia jugando para Independiente Medellín en la temporada 2019/20.

Boca busca ratificar su levantada ante Recoleta por la Sudamericana: hora, formaciones y TV

En medio de una levantada futbolística, Boca recibirá este martes a Recoleta de Paraguay en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, buscando afirmar su mejoría futbolística y dejar atrás la falta de contundencia que arrastra en el torneo doméstico. El encuentro, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, tendrá lugar a las 19.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a este cruce internacional con un sabor agridulce. Si bien en los últimos tres partidos del fútbol argentino mostró más buenas que malas, el gran déficit del "Vasco" es la falta de gol. El sábado pasado, Boca fue claramente superior a Vélez pero apenas pudo empatar 1 a 1 en el mismo escenario de Parque Patricios, un resultado que dejó la sensación de que el equipo necesita ser más contundente.

Antes, había superado por la mínima a Estudiantes (1-0) en el Ducó y empatado 2 a 2 con Newell's en Rosario, demostrando una recuperación en el juego que ahora busca confirmar en el plano internacional.

Una de las novedades en la lista de concentrados es la ausencia de Enner Valencia, el último refuerzo que llegó libre desde Pachuca de México. Sin embargo, el delantero ecuatoriano no irá al banco de suplentes, ya que el cuerpo técnico prefiere respetar su proceso de puesta a punto física.

El "Superman" deberá esperar para su debut, que se estima podría darse el próximo sábado ante Platense por el torneo local. Mientras tanto, Miguel Merentiel se mantendrá como el centrodelantero de referencia.

Tampoco está convocado Milton Giménez, de bajos rendimientos, a tal punto que si Merentiel sale, Boca no tiene reemplazante para ser "9" de referencia.

La principal incógnita en el once inicial se encuentra en la zaga central. La única duda que Arruabarrena se guardó hasta último momento es si pondrá a Ayrton Costa o a Mateo Pellegrino para acompañar a Lautaro Di Lollo. Costa fue reemplazado en el entretiempo del partido ante Vélez y Pellegrino ingresó con una actuación destacada, por lo que en el cuerpo técnico no sorprendería que el ex Platense se gane la titularidad en el corto plazo.

El resto del equipo sería el mismo que viene de igualar ante el Fortín, con un mediocampo que encuentra su equilibrio con el trinomio Ascacibar-Paredes-Delgado y la frescura juvenil de Tomás Aranda y Leonel Flores en ataque.

Del otro lado, Recoleta de Paraguay llega como la sorpresa del torneo. El modesto club paraguayo, que tiene solo tres temporadas en el profesionalismo, viene de eliminar a nada menos que San Lorenzo en la fase de grupos, donde además terminó como líder invicto Los dirigidos por Jorge González Frutos saben que tienen mucho que ganar y poco que perder, y su mediocampista Alejandro Silva ya advirtió que "le vamos a dar pelea a un grande".

El historial del Vasco Arruabarrena como local ante equipos paraguayos en competencias CONMEBOL es perfecto (seis victorias en seis partidos), pero el presente de Recoleta invita a la cautela . El partido de vuelta se disputará el próximo martes 18 de agosto en el Defensores del Chaco de Asunción, y el clasificado se enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre São Paulo y Bolívar. El arbitraje estará a cargo del chileno Piero Maza.

La fuerte frase del Vasco Arruabarrena contra los médicos de Boca.

La Previa

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk, Paul Charpentier. DT: Jorge González.