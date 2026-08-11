Boca busca ratificar su levantada ante Recoleta por la Sudamericana: hora, formaciones y TV

El equipo de Arruabarrena mostró buen nivel en los últimos tres partidos y quiere volver a la victoria. Se juega en Parque Patricios.

En medio de una levantada futbolística, Boca recibirá este martes a Recoleta de Paraguay en el Estadio Tomás Adolfo Ducó, buscando afirmar su mejoría futbolística y dejar atrás la falta de contundencia que arrastra en el torneo doméstico. El encuentro, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana , tendrá lugar a las 19.

El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega a este cruce internacional con un sabor agridulce. Si bien en los últimos tres partidos del fútbol argentino mostró más buenas que malas , el gran déficit del "Vasco" es la falta de gol . El sábado pasado, Boca fue claramente superior a Vélez pero apenas pudo empatar 1 a 1 en el mismo escenario de Parque Patricios, un resultado que dejó la sensación de que el equipo necesita ser más contundente .

Antes, había superado por la mínima a Estudiantes (1-0) en el Ducó y empatado 2 a 2 con Newell's en Rosario, demostrando una recuperación en el juego que ahora busca confirmar en el plano internacional.

Una de las novedades en la lista de concentrados es la ausencia de Enner Valencia, el último refuerzo que llegó libre desde Pachuca de México. Sin embargo, el delantero ecuatoriano no irá al banco de suplentes, ya que el cuerpo técnico prefiere respetar su proceso de puesta a punto física.

El "Superman" deberá esperar para su debut, que se estima podría darse el próximo sábado ante Platense por el torneo local. Mientras tanto, Miguel Merentiel se mantendrá como el centrodelantero de referencia.

Tampoco está convocado Milton Giménez, de bajos rendimientos, a tal punto que si Merentiel sale, Boca no tiene reemplazante para ser "9" de referencia.

La principal incógnita en el once inicial se encuentra en la zaga central. La única duda que Arruabarrena se guardó hasta último momento es si pondrá a Ayrton Costa o a Mateo Pellegrino para acompañar a Lautaro Di Lollo. Costa fue reemplazado en el entretiempo del partido ante Vélez y Pellegrino ingresó con una actuación destacada, por lo que en el cuerpo técnico no sorprendería que el ex Platense se gane la titularidad en el corto plazo.

El resto del equipo sería el mismo que viene de igualar ante el Fortín, con un mediocampo que encuentra su equilibrio con el trinomio Ascacibar-Paredes-Delgado y la frescura juvenil de Tomás Aranda y Leonel Flores en ataque.

Del otro lado, Recoleta de Paraguay llega como la sorpresa del torneo. El modesto club paraguayo, que tiene solo tres temporadas en el profesionalismo, viene de eliminar a nada menos que San Lorenzo en la fase de grupos, donde además terminó como líder invicto Los dirigidos por Jorge González Frutos saben que tienen mucho que ganar y poco que perder, y su mediocampista Alejandro Silva ya advirtió que "le vamos a dar pelea a un grande".

El historial del Vasco Arruabarrena como local ante equipos paraguayos en competencias CONMEBOL es perfecto (seis victorias en seis partidos), pero el presente de Recoleta invita a la cautela . El partido de vuelta se disputará el próximo martes 18 de agosto en el Defensores del Chaco de Asunción, y el clasificado se enfrentará en cuartos de final al ganador de la llave entre São Paulo y Bolívar. El arbitraje estará a cargo del chileno Piero Maza.

La Previa

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa o Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado, Santiago Ascacíbar; Tomás Aranda, Leonel Flores y Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Recoleta: Oscar Toledo; Marcelo Medina, Marcos Pereira, Lucas Monzón, Luis Mendoza; Juan Falcón, Ronal Domínguez, José Espínola, Héctor López; Kevin Parzajuk, Paul Charpentier. DT: Jorge González.