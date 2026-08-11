El "9" de Belgrano cruzó Artime tras compararlo con Haaland: la fuerte declaración

Lucas Passerini apuntó contra el presidente del equipo cordobés luego de que lo compare con el delantero cuando Boca ofertó por él.

Lucas Passerini explotó tras convertir un tanto en la victoria de Belgrano de Córdoba durante la visita a Banfield a días de que haya sonado para ser nuevo jugador de Boca . Finalmente, a pesar de un ofrecimiento formal, los clubes no pudieron llegar a un acuerdo económico y las negociaciones terminaron en un tacho de basura.

En medio de aquel interés para reforzar el delantero, el presidente del club Luis Artime había hecho referencia al jugador como el "Haaland sudamericano" . Esas declaraciones, entendiendo cómo terminaron las tratativas, no gustaron nada en el jugador que explotó en diálogo con ESPN.

“Yo llevo 3 años acá en el club y el cariño que me tiene Luifa me lo ha hecho saber. Pero bueno, creo que a mí no me gustó porque no lo siento así. Si para él soy Haaland tengo que cobrar como él también, ¿no? Así que nada, es una decisión, un cariño y un aprecio que me tiene él”, soltó el delantero de 32 años, lejos de mostrar una sonrisa en su rostro.

"NO ME GUSTÓ. SI SOY HAALAND TENGO QUE COBRAR COMO ÉL..."



Lucas Passerini sobre el apodo que le puso Luifa Artimé, presidente de Belgrano pic.twitter.com/ihy8zeQCa7 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 11, 2026

Por otra parte, hizo referencia al compromiso que tiene con el club para entrenar diariamente y representar la camiseta del Pirata: “Él piensa eso. Tenemos distintas diferencias, pero bueno, yo estoy entrenando siempre. No falto a un entrenamiento y estoy a disposición del cuerpo técnico que es quién decide quién juega y quién no”.

Qué dijo sobre los rumores

“Se habló, salió en todos lados. Tengo familiares que me han llamado, me han preguntado si por ahí era verdad, si existía la posibilidad. La verdad que hubiese sido un paso importante para mi carrera jugar en un equipo grande del fútbol argentino”, soltó.

Por otra parte, destacó: “Feliz también que se hayan fijado, que hayan tenido ese interés, eso habla de que uno está haciendo las cosas bien”.

Qué había dicho el presidente de Belgrano

“Nosotros tenemos el 65 por ciento de Lucas. El 10 por ciento pertenece a él y después tiene un 25 Unión La Calera. Aclaro que no hubo ninguna oferta formal. Todo lo que se dice es de la prensa. No tuvimos pedido oficial de ningún equipo. Sigo sosteniendo que nuestro mejor refuerzo es mantener el plantel y si verdaderamente se tiene que ir algún jugador, la oferta tiene que ser muy pero muy satisfactoria“.

"NO HUBO NADA FORMAL"



Luis Fabián Artime, presidente de Belgrano, echó por tierra las especulaciones sobre el interés de Boca por Passerini, surgido en el plano mediático.



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Por otra parte, sumó: “Un delantero así no hay en cualquier plantel, por más que digan ‘che, tiene 32 años’. Todos los jugadores maduran después de los 30 años, lo han demostrado. Son jugadores experimentados en el fútbol argentino que todos buscan. Lucas sabe lo que es Belgrano. Ser delantero del equipo campeón tiene valor”.

En otra parte de su relato, sumó: "Yo sé cuánto vale para mí. Hoy Passerini es el Haaland sudamericano. Lo traje yo porque para mí era el nueve para Belgrano. Si hay rumores es porque algo le ven”.