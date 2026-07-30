La contundente decisión que tomó Boca por Lucas Passerini

En las últimas horas trascendió la postura del club ante las negociaciones con Belgrano.

Boca busca un nueve. Lo necesita ante las lesiones de Adam Bareiro y Milton Giménez , y es por eso que aparecen distintos nombres que son del gusto de la institución. Uno de ellos es Lucas Passerin i, el delantero de Belgrano de Córdoba que es considerado por el presidente de su actual club como el "Haaland sudamericano".

En medio de negociaciones y un interés importante del xeneize, habría existido una situación en las últimas horas que provocó la elección de una postura clara. El xeneize habría tomado una decisión importante.

A horas del duelo clave ante O'Higgins por Copa Sudamerican a , el xeneize habría recibido más información del club cordobés para ver si las negociaciones avanzaban. Cuando le anunciaron al elenco azul y oro que el costo del delantero es de cinco millones de dólares, el club habría decidio bajar su interés y desistir, en primera instancia, de la contratación.

Con esta decisión que habría tomado, sería el tercer nueve por el que el xeneize decide decir que no.

Boca se juega el semestre ante O'Higgins en Chile: hora, formaciones y TV

Boca visitará este jueves a O'Higgins de Chile, en busca de un lugar en los octavos de final de la Copa Sudamericana, el segundo torneo de clubes más importante de América.

El encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio El Teniente, está programado para las 21:30 y se podrá ver a través de DSports. El árbitro designado fue el colombiano Wilmar Roldán, mientras que en el VAR estará su compatriota David Rodríguez.

El Xeneize llega a este encuentro en ventaja, ya que en el encuentro de ida se impuso como local con un discreto 1-0, gracias al gol del delantero uruguayo Miguel Merentiel, quien definió tras una gran asistencia del mediocampista y capitán, Leandro Paredes.

De todas maneras, el "Xeneize" quedó envuelto en cuestionamientos luego de la goleada 3 a 0 que sufrió ante Deportivo Riestra en su debut en el Torneo Clausura, en un partido donde dejó una muy pobre imagen.

Sin embargo, en aquella presentación no dijo presente Paredes, a quien le dieron unos días de descanso porque arrastraba muchas semanas de competición sin poder descansar.

O'Higgins, por su parte, viene de perder 2-0 en condición de visitante contra Deportes Concepción por la Liga de Primera de Chile, donde marcha décimo luego de 16 fechas disputadas.

Las probables formaciones de Boca y O'Higgins

O'Higgins: Omar Carabalí; Luis Pavez Muñoz, Miguel Brizuela, Alan Robledo, Felipe Faúndez; Juan Leiva, Felipe Ogaz; Francisco González, Bryan Rabello, Martín Sarrafiore y Arnaldo Castillo. DT: Lucas Bovaglio.

Boca: Álvaro Montero; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Copa Sudamericana

16avos de final - vuelta

O´Higgins (Chi) - Boca (Arg)

Estadio: El Teniente

Árbitro: Wilmar Roldán (Col)

VAR: David Rodríguez (Col)

Hora: 21:30.

TV: DSports

Boca se bajó de la pelea por un refuerzo

El pase de David Romero a Boca quedó al borde de caerse luego de que Tigre recibiera propuestas cercanas a los 12 millones de dólares desde Europa y Emiratos Árabes Unidos, una cifra que la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme no está dispuesta a igualar para cumplir con el pedido de Rodolfo Arruabarrena de sumar otro centrodelantero.

En Victoria consideran que el atacante de 23 años será transferido durante el actual mercado de pases y su destino más probable estaría en Europa, donde Parma y Sevilla presentaron propuestas y mantienen conversaciones para contratarlo. Además, la prioridad del propio futbolista también sería continuar su carrera en el Viejo Continente.

A esos dos interesados se agregó Al Jazira, club de Abu Dabi que compite en la liga de Emiratos Árabes Unidos, y no de Arabia Saudita. La institución asiática estaría dispuesta a acercarse a la valuación de Tigre y ofrecerle al jugador un contrato considerablemente superior al que podría percibir en el fútbol argentino.

Ante ese panorama, Boca comenzó a perder terreno. El Xeneize había trabajado en una fórmula que incluía dinero, porcentajes de futbolistas y posibles préstamos, pero no contempla desembolsar los 12 millones de dólares que podría recibir el Matador desde el exterior.

El presidente de Tigre, Martín Suárez, había reconocido la existencia de propuestas provenientes de Boca, España, Italia y Emiratos Árabes Unidos. También anticipó que, ante condiciones económicas similares, el club podía priorizar su buena relación con el Xeneize, aunque aclaró que una oferta superior desde el extranjero inclinaría la operación.

Romero no participó del último encuentro de Tigre ante Nacional de Uruguay por la Copa Sudamericana, ya que la dirigencia espera resolver su salida en los próximos días. El delantero fue una de las revelaciones del primer semestre, durante el cual convirtió 11 goles en 19 partidos.

El conjunto de Victoria adquirió en enero la totalidad de su ficha a Talleres de Córdoba y le firmó un contrato hasta diciembre de 2030, por lo que cuenta con una posición favorable para negociar y no tiene urgencias contractuales para desprenderse del atacante.

La posible caída de la negociación obligaría a Boca a profundizar la búsqueda de otras alternativas. Arruabarrena pretende incorporar un nueve debido a la delicada situación física de Adam Bareiro, quien fue sometido a un bloqueo por una hernia de disco lumbar y podría necesitar una intervención quirúrgica si el tratamiento no ofrece resultados.