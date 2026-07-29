Preocupante: un jugador de Boca se resintió y es duda para jugar por Sudamericana

El club recibió una dura noticia de cara al duelo de vuelta ante O'Higgins. Quién se lesionó.

En un contexto de apuros y lleno de complejidades, el club no puede salir del asedio. A horas del partido de vuelta en los playoffs que definirá quién avanza a los octavos de final, sufrió una dura noticia por un jugador que se resintió en un entrenamiento.

El nombre no sorprende. Carlos Palacios , quien había regresado a los entrenamientos con el grupo tras reponerse de una sobrecarga en el pectíneo derecho, volvió a sentir un dolor en esa lesión y está en duda para el duelo en su país natal.

Fue durante el entrenamiento de este martes donde el jugador sintió la molestia que lo puso en duda para el duelo de Sudamericana. Fue tal el dolor que no pudo completar la práctica y terminó yéndose antes. Este miércoles definirán si viaja con el plantel.

Una estadía marcada por lesiones

A inicios de este 2026, el jugador regresó a las canchas luego de estar afuera 220 días, obligado por una sinovitis en la rodilla derecha. Jugó 17 minutos y se resintió nuevamente, alcanzando 30 encuentros sin jugar desde que llegó al club.

La fortuna que Tigre pidió por David Romero y el delantero campeón que Boca busca en su lugar

Boca busca un "9" y los dos principales apuntados fueron David Romero y Luciano Gondou. En ambos casos, las negociaciones avanzaron poco por el abultado monto que pidieron los dueños de sus respectivos pases. Por el delantero de Tigre, la cifra total de la operación se acerca a los 12 millones de dólares que puso el CSKA de Moscú por el rubio ex Sarmiento y Argentinos Juniors.

La directiva del Matador pidió ocho millones limpios, más el 50% del pase de Jabes Saralegui y un préstamo de Kevin Zenón.

Para Tigre sería salvar el año económico con una venta e incluso la posibilidad de incorporar otro delantero en su reemplazo.

La respuesta de Tigre a la consulta de Boca por David Romero.

El xeneize incluyó a Lucas Passerini entre las opciones para incorporar un centrodelantero durante el actual mercado de pases, ante las dificultades para avanzar por Romero y Gondou, aunque todavía no realizó una oferta ni inició negociaciones formales con Belgrano.

La intención de la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme es sumar un atacante de área para el plantel dirigido por Rodolfo Arruabarrena, quien reconoció públicamente la necesidad de reforzar esa posición después de la derrota frente a Deportivo Riestra.

La prioridad había sido Romero, pero las elevadas pretensiones económicas de Tigre y el interés de clubes europeos por el delantero complicaron las posibilidades del Xeneize. La alternativa de Gondou también perdió fuerza debido a que el CSKA de Moscú pretende una cifra cercana a los 12 millones de dólares.

En ese contexto surgió el nombre de Passerini, quien es del gusto de Arruabarrena por su potencia física, capacidad para jugar de espaldas y presencia dentro del área. Por ahora, su aparición corresponde a una evaluación deportiva y no a una negociación avanzada.

Quién es Passerini

El atacante formoseño acaba de cumplir 32 años y viene de consagrarse campeón del Torneo Apertura con Belgrano. Durante la actual temporada disputó 16 encuentros, convirtió tres goles y entregó seis asistencias, aunque solamente fue titular en seis oportunidades.

Passerini llegó al conjunto cordobés en agosto de 2023 y logró transformarse rápidamente en una de sus figuras. En su primera competencia convirtió diez tantos en 15 partidos y terminó como máximo goleador de la Copa de la Liga.

El futbolista registra 20 goles con la camiseta de Belgrano y cuenta con una extensa trayectoria que incluye pasos por Quilmes, Comunicaciones, Estudiantes de Buenos Aires, Tigre, Sarmiento, Guaraní, Palestino, Unión La Calera, Cruz Azul, Necaxa y Atlético San Luis.

Una eventual salida deberá ser negociada con el club de Alberdi, ya que Passerini renovó su contrato en enero y tiene vínculo vigente hasta diciembre de 2028. Belgrano todavía no recibió una propuesta oficial de Boca por su pase.

El delantero ya había sido relacionado con el Xeneize a finales de 2023, cuando expresó su interés por ser dirigido por Diego Martínez, aunque en aquella oportunidad continuó su carrera en Córdoba. Ahora, su nombre vuelve a aparecer como una alternativa mientras Boca intenta destrabar la llegada del nueve solicitado por Arruabarrena.