Tras la llegada de Correa a River, cuáles fueron las compras más caras en la historia del fútbol argentino.

River rompió el chanchito con la compra de Ángel Correa , quien se unirá al Millonario a cambio de 15 millones de dólares, igualando al traspaso más alto en la historia del fútbol argentino. De esta manera, es necesario volver a repasar el listado de las compras más caras realizadas por clubes del fútbol argentino.

A ese ranking, antes de la llegada de Correa a River, lo encabezada Cristian Medina , que a principios de 2025 pasó a Estudiantes luego de que se pagara la cláusula de rescisión fijada en ese mismo monto. El arribo del volante se dio por la inversión del empresario estadounidense Foster Gillett. Sin embargo, el paso de Medina no fue el mejor y, tras la salida del magnate, el ex Boca rescindió con el Pincha para pasar a Botafogo. Eso sí, la compra de Medina se mantiene como el traspaso más caro de un jugador que fue de un club del fútbol argentino a otro.

El top 2 también lo ocupa una compra de River. Lucas Prato , quién llegó desde San Pablo en enero del 2018 a cambio de 13 millones de euros que, pasados a dólares teniendo en cuenta el tipo de cambio que había ese año, se traducen en un valor algo superior a los 14.300.000 de la moneda estadounidense. Sin dudas, un caso en el que valió la pena gastar tanto dinero, ya que el Oso fue muy importante en la Libertadores 2018 que River le ganó a Boca.

La compra de Juan Román Riquelme al Villarreal se mantuvo durante 11 años como la más cara en la historia del fútbol argentino. Y es que en febrero del 2007 se dio su regreso a Boca, pero la cifra de su pase la terminó cerrando Pedro Pompilio a finales de ese año. 14 millones de dólares fue lo que se pagó en total, una cifra totalmente exótica para la época no solo en nuestro país, sino que también a nivel mundial. Claro que valió la pena hacer ese esfuerzo económico ya que Riquelme fue la gran figura del Boca campeón de la Copa Libertadores 2007. De más está decir que esta es la compra más cara en la historia del club.

El resto del listado

Otro pase abultado protagonizado por River, es en el que pagó 13 millones de dólares por Kevin Castaño en marzo del 2025 y es actualmente la tercera compra más cara del club. Y lo cierto es que si bien su llegada generó ilusión, nunca pudo justificar la semejante inversión que se hizo por él. Años atrás, el Millonario desembolsó 11 millones de dólares por Esequiel Barco. Se fue a mediados del 2024 al Spartak Moscú por 13 millones de la moneda estadounidense, recuperando así la inversión.

Entre mediados del 2024 y principios del 2025, Boca desembolsó 10 millones de dólares para la llegada de Alan Velasco, de 22 años en ese entonces y proveniente de Dallas, transformándose así en la segunda compra más cara del club. Mientras que el Millonario debió invertir la misma cifra para llevarse a Sebastián Driussi, de 28 años y proveniente, en su caso, de Austin. Seis meses antes, el propio el Millonario también había abrochado por ese valor a Rodrigo Villagra, que llegó desde Talleres en una transferencia que incluyó plata y porcentajes de otros jugadores.

Uno de los pases que más ruido hizo en los últimos tiempos, Maxi Salas a River. Marcelo Gallardo se empecinó en quien era una de las figuras de Racing en ese momento, por lo que la dirigencia insistió e insistió pero, ante la negativa a negociar de la dirigencia encabezada por Diego Milito, terminó pagando la cláusula de rescisión fijada en ocho millones de euros, lo que se traduce en USD 9.400.000. Esto quebró la relación entre los clubes ya que el CARP rompió el pacto tácito de no pagar las cláusulas entre equipos argentinos, así como también el delantero perdió el cariño del hincha de Racing. Y lo cierto es que el final fue el peor, porque a un año de su llegada, Salas fue apartado del plantel debido a su bajo rendimiento y su futuro es una incógnita.

River hizo un gran esfuerzo por Miguel Borja, por quien pagó 8 millones de dólares en total al Palmeiras y Junior, quienes compartían su ficha en partes iguales. El delantero tuvo que pelear mucho para ganarse la titularidad tanto en el final del primer ciclo de Gallardo como con Demichelis, y recién en el 2024 mostró todo su potencial marcando un total de 31 goles en la temporada. En el 2019, último de la gestión de Daniel Angelici como presidente, se apostó fuerte en el mercado, y eso quedó demostrado en el pase de Iván Marcone. En total, Boca le terminó pagando al Cruz Azul una cifra cercana a los 7.800.000 dólares.