Reapareció Juanfer Quintero: dónde fue visto jugando tras rescindir con River

El futbolista colombiano se mostró en un nuevo equipo a días de rescindir con el millonario. Dónde estuvo.

Juanfer Quintero se fue de River luego de rescindir contrato a días de haber esbozado fuertes declaraciones en una entrevista con la señal ESPN donde había apuntado contra el DT Eduardo Coudet . En medio de esa situación donde el jugador colombiano debe buscar un nuevo horizonte a sus 33 años, el habilidoso zurdo apareció disputando un partido más que especial para él.

A tan solo dos días de su salida y horas de la derrota del millonario ante Barracas Central en condición de local, el jugador se sumó al partido despedida de Macnelly Torres , su compatriota que le puso punto final a su carrera profesional. El encuentro se realizó en en el Atanasio Girardot y fue organizado por Atlético Nacional de Colombia.

Mientras tanto el jugador busca nuevo club, en un contexto donde es una leyenda del club de Núñez y el equipo de Coudet carece de creatividad en el ataque que le permite ser más punzante. Esta situación es un dolor de cabeza para el hincha que aún no puede ver un millonario contundente.

JUANFER QUINTERO PRESENTE: luego de rescindir su contrato con River, el colombiano está jugando en la despedida de Macnelly Torres en Medellín.



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Juanfer Quintero le ganó el PIEDRA, PAPEL O TIJERA a Gio Moreno y a Giovanni Hernández, se quedó con el tiro libre en la despedida de Macnelly Torres y estuvo cerca de colgar la pelota de un ángulo... ¿No bajó, mago?



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La fuerte entrevista que había hecho el jugador antes de rescindir

En medio de las dudas por su futuro, Juanfer habló en ESPN y fue contundente sobre su presente con Eduardo Coudet: “No soy prioridad para Coudet, los últimos meses no fui influyente. Estoy buscando la mejor situación para mi”.

Luego, el colombiano profundizó sobre la falta de continuidad que tuvo en el último tiempo y recordó lo ocurrido en la final: “Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mejor continuidad. En la final jugué cinco minutos. Todo está claro, acá no hay misterios; su forma en la que juega y sus conceptos futbolísticos. Como ya le dije una vez, siempre voy a respetar las decisiones que toma. De mi parte nunca va a haber una falta de respeto”.

"NO SOY PRIORIDAD PARA ÉL (COUDET)". Juan Fernando Quintero habló sobre las diferencias futbolísticas que tiene con el Chacho Coudet.



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Por último, Quintero marcó que las diferencias con el entrenador pasan por lo futbolístico y volvió a dejar en claro que no se siente una pieza central del equipo: “Todo queda expuesto en el campo. Seguramente no soy prioridad para él. Como persona tengo la mejor, lo respeto pero futbolísticamente pensamos diferente. Pero eso no es problema, hoy es el entrenador de River, tiene su mérito y su respeto. Yo nunca le falté el respeto a nadie, todos tenemos situaciones diferentes en los momentos de la vida y el fútbol”.

En ese contexto, la continuidad de Quintero quedó en duda. El jugador dejó claro que analiza “la mejor situación” para su carrera y, si no encuentra mayor protagonismo en River, una salida podría empezar a ganar fuerza durante las próximas semanas.