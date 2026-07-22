Juanfer Quintero fulminó a Coudet: ¿Se va de River?

Juan Fernando Quintero encendió las alarmas en River antes del debut en el Torneo Clausura . El volante colombiano pidió una licencia hasta el jueves 30 de julio por “asuntos personales”, se encuentra en Miami y luego viajará a Medellín para atender una situación familiar, por lo que no estará ante Barracas ni frente a Gimnasia .

En medio de las dudas por su futuro, Juanfer habló en ESPN y fue contundente sobre su presente con Eduardo Coudet : “No soy prioridad para Coudet, los últimos meses no fui influyente. Estoy buscando la mejor situación para mi”.

Luego, el colombiano profundizó sobre la falta de continuidad que tuvo en el último tiempo y recordó lo ocurrido en la final: “Todo el mundo sabe que con el Chacho no tuve la mejor continuidad. En la final jugué cinco minutos. Todo está claro, acá no hay misterios; su forma en la que juega y sus conceptos futbolísticos. Como ya le dije una vez, siempre voy a respetar las decisiones que toma. De mi parte nunca va a haber una falta de respeto”.

"NO SOY PRIORIDAD PARA ÉL (COUDET)". Juan Fernando Quintero habló sobre las diferencias futbolísticas que tiene con el Chacho Coudet.



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Por último, Quintero marcó que las diferencias con el entrenador pasan por lo futbolístico y volvió a dejar en claro que no se siente una pieza central del equipo: “Todo queda expuesto en el campo. Seguramente no soy prioridad para él. Como persona tengo la mejor, lo respeto pero futbolísticamente pensamos diferente. Pero eso no es problema, hoy es el entrenador de River, tiene su mérito y su respeto. Yo nunca le falté el respeto a nadie, todos tenemos situaciones diferentes en los momentos de la vida y el fútbol”.

En ese contexto, la continuidad de Quintero quedó en duda. El jugador dejó claro que analiza “la mejor situación” para su carrera y, si no encuentra mayor protagonismo en River, una salida podría empezar a ganar fuerza durante las próximas semanas.

Ángel Correa, la obsesión de River en el mercado de pases

La llegada de Ángel Correa a River quedó prácticamente descartada luego que Tigres de México volvió a cambiar las condiciones de la transferencia, pese a que la institución de Núñez había aceptado los términos planteados para cerrar la operación.

Cuando el acuerdo parecía encaminado, la dirigencia del club mexicano elevó nuevamente sus pretensiones y River decidió no continuar la negociación bajo esas condiciones, por lo que el pase del delantero que fue campeón del Mundo en Qatar 2022 se encuentra caído.

Correa mantiene su postura de abandonar Tigres y continúa presionando para concretar su regreso al fútbol argentino, aunque ninguna de las partes involucradas ofrece certezas acerca de una posible reactivación de las conversaciones.

River había avanzado en las negociaciones y estaba dispuesto a realizar una inversión cercana a los 15 millones de dólares, pero las modificaciones introducidas a último momento por el club mexicano terminaron por frenar una transferencia que se consideraba próxima a concretarse.

Ante este escenario, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo concentrará sus esfuerzos en los otros dos objetivos que pretende cerrar antes de finalizar el mercado de pases: Thiago Almada y Tobías Andrada.