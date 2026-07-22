El Cuti Romero, en el radar de dos gigantes del fútbol europeo.

La relación entre el Cuti Romero y el Tottenham Hotspur atraviesa un momento de alta tensión, mientras el mercado europeo de fichajes observa con atención la inminente salida del defensor central argentino. Según informó La Gazzetta dello Sport, el futbolista no tiene garantizada su continuidad en el club inglés y aspira a sumarse a un equipo que le permita disputar la UEFA Champions League .

Esta contexto ha colocado a equipos como el Inter de Milán y el Barcelona en la primera línea de interesados, en medio de un escenario de competencia con otros grandes de Europa. El propio Romero ha sido protagonista de la temporada de rumores, luego de que el periodista especializado Fabrizio Romano informara: “Cuti Romero abandonará al 100% al Tottenham este verano, historia de la semana pasada confirmada. El Inter trabaja en un posible acuerdo mientras que las conversaciones directas con el entorno del jugador seguirán pronto, como se reveló la semana pasada. El Barsa considera a Romero como opción solo en caso de salidas de centrales”.

La Gazzetta dello Sport detalló que el Inter de Milán ha iniciado contactos formales con el entorno de Romero y con la directiva del Tottenham, aprovechando negociaciones previas por el jugador Djed Spence. “La posibilidad de que el 22 de agosto, con el nuevo Inter de Cristian Chivu, el argentino regrese al Meazza ya no es tan remota”, escribió el medio italiano, que remarcó la experiencia del defensor en la Serie A tras su paso por Genoa y Atalanta. Su rendimiento en Italia dejó huella: sumó 88 apariciones en la liga y fue transferido por Atalanta al Tottenham a cambio de 50 millones de euros más bonificaciones, una cifra récord para el club de Bérgamo.

La etapa de Romero en Inglaterra ha estado marcada por altibajos. Según Sportmediaset, las tensiones con la afición del Tottenham se incrementaron tras una lesión de rodilla que lo obligó a regresar a Argentina para su recuperación, decisión que no fue bien recibida en el contexto de un equipo que peleaba por evitar el descenso. El entrenador Roberto De Zerbi intentó defender públicamente al jugador: “Siempre ha demostrado que quiere quedarse con nosotros. No soy tonto. Si entiendo que hay un jugador que piensa más en sí mismo que en el club, no puedo ser Roberto. Pero no puedo decir nada sobre Cuti. Entiendo la frustración de los aficionados, pero él siempre ha sido justo conmigo”, declaró el técnico italiano.

El presente del Cuti Romero

A pesar de la polémica, el Cuti Romero disputó el Mundial 2026 y se consolidó como titular indiscutido. Su rendimiento individual fue destacado, con una efectividad de pase superior al 91% tanto en la Premier League como en el torneo internacional, según lo informado por Sportmediaset. Estos números han incrementado el interés de los principales clubes europeos, aunque el alto costo de la operación es un obstáculo. El propio Tottenham, de acuerdo con Sportmediaset, había fijado inicialmente un precio de salida cercano a los 60 millones de euros, pero la reciente fragilidad física del jugador podría reducir la cifra a un rango de 45 a 50 millones.

Mientras el Inter de Milán busca una fórmula que permita concretar la llegada de Romero (se analiza un préstamo con opción de compra obligatoria), el Barcelona se mantiene a la expectativa. El club catalán, dirigido por Hansi Flick, debe resolver la venta de uno de sus actuales defensores centrales para cumplir con el Fair Play Financiero e intentar la incorporación del argentino. Fuentes cercanas al futbolista aseguraron a Sportmediaset que “el deseo del jugador es ser Blaugrana”, aunque reconocen que la ingeniería financiera del club español será determinante para el desenlace de la operación.

La salida de Romero también representa un desafío para el Tottenham Hotspur, que ya incorporó a los defensores Jan Paul van Hecke y Marcos Senesi con el objetivo de reforzar su zaga. De acuerdo con La Gazzetta dello Sport, la directiva inglesa analiza distintas opciones, mientras la Serie A y LaLiga pugnan por quedarse con uno de los centrales más cotizados del mercado.