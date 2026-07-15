El palo de Cristian Romero a Gary Neville luego de sus críticas a la Selección Argentina

La zaga albiceleste contestó dentro y fuera de la cancha luego del triunfo que dejó afuera a Inglaterra en Atlanta.

Cristian Romero respondió con dureza después de la victoria de la Selección Argentina por 2-1 ante Inglaterra , resultado que metió al equipo de Lionel Scaloni en una nueva final del Mundial . El defensor apuntó contra Gary Neville , quien en la previa había criticado a la zaga formada por el Cuti y Lisandro Martínez .

El exfutbolista inglés había sido muy duro con los centrales argentinos. “No veo manera de que no hagamos al menos dos goles. Yo los llamo la mejor-peor pareja de centrales del mundo. Pasan de lo sublime a lo ridículo. Tienes a Cristian Romero y Lisandro Martínez que parece que entre los dos regalan un gol por partido. Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”, había dicho Neville.

"OJALÁ QUE CUANDO YO ME RETIRE NO SEAN TAN ESTÚPIDO" Cuti Romero, sobre los dichos de Gary Neville e la previa. @m_benedetto #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/x4KcFdwHQK

Tras la clasificación argentina en Atlanta, Romero no dejó pasar esas declaraciones y contestó sin vueltas. “Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido, pero nada... eso queda en uno. Pero cuando me retire, el día de mañana, espero que no me salga criticar a un jugador porque al final uno entra a la cancha a hacer lo mejor por su equipo”, expresó.

El defensor también remarcó la importancia de haber alcanzado otra final mundialista con la camiseta argentina. “Estamos contentos de estar en otra final del mundo. Para nosotros es algo enorme. Sentimos la camiseta como nadie y estamos muy contentos de seguir haciendo historia con esta Selección”, agregó.

Lisandro Martínez, también señalado por Neville, eligió una respuesta más breve pero igual de contundente. “Estamos acostumbrados a que siempre hablen de nosotros, se ve que les gusta. Nosotros respondemos en la cancha, siempre con respeto”, cerró.

La declaración completa de Gary Neville contra los centrales de la Selección Argentina

“No veo la manera de que no hagamos al menos dos goles. Cristian Romero y Lisandro Martínez parece que entre los dos regalan un gol en cada partido”, había dicho Neville en la previa del cruce ante la Selección argentina.

De todos modos, el exjugador inglés también dejó elogios para la personalidad competitiva de los defensores argentinos: “Después los ves otra vez y resulta que están marcando goles, ganando todos los cabezazos y apareciendo por todas partes”.

La frase más fuerte de Neville fue cuando definió a la zaga albiceleste como “la mejor-peor pareja de centrales del mundo”, al considerar que por momentos son “extraordinarios” y en otros pasan “de lo sublime a lo ridículo”.

Pipo Gorosito lo criticó antes de la semifinal

El comentario se dio en el programa de Sebastián Vignolo en ESPN, donde analizaron las declaraciones del inglés, y el actual entrenador de San Lorenzo envió un mensaje de voz para expresar su desacuerdo con los dichos del inglés.

“Pollo, díganle a este Gary Neville que lo único que sabía hacer era laterales, pedazo de tronco. Los defensores argentinos son cracks, impresionantes. Pedazo de tronco, no sabía que el fútbol se juega con los pies”, lanzó el entrenador argentino en el audio reproducido al aire.