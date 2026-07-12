Cuti Romero, antes de enfrentar a Inglaterra: "No tenemos que confundir las cosas"

La Selección Argentina está en semifinales del Mundial y enfrentará nada más ni nada menos que a Inglaterra.

Cristian Romero puso rápidamente el foco en la semifinal del Mundial 2026 que la Selección Argentina disputará ante Inglaterra y pidió separar la rivalidad deportiva de las cuestiones históricas entre ambos países. Después de la sufrida victoria por 3-1 frente a Suiza en Kansas City, el defensor fue contundente: “No tenemos que confundir las cosas, es fútbol”.

El Cuti también valoró el carácter que volvió a mostrar el equipo de Lionel Scaloni para avanzar entre los cuatro mejores del torneo. “Es increíble. La verdad que somos así, en Argentina se dice que si no se sufre no vale la pena. La verdad que no dimensionamos todo lo que estamos haciendo a lo largo de los últimos 10 años. Espero que los argentinos se sientan identificados con nosotros, porque la verdad que dejamos la vida por la camiseta. Hoy se notó de nuevo, hasta el último minuto seguimos corriendo, seguimos metiendo. A veces se juega bien, a veces mal, pero lo importante es siempre levantarse y seguir”.

Romero relacionó esa fortaleza con lo sucedido en la ronda anterior, cuando Argentina logró remontar un partido que perdía por dos goles ante Egipto. “En el partido anterior, 2 a 0 abajo, demostramos que siempre intentamos y vamos para adelante. No sé cuántas selecciones tienen eso. Estoy orgulloso de este equipo. Leo, Ota, Fide que ya no está... Mostraron que tienen un ADN donde siempre se levantan y nosotros tenemos que hacer lo mismo”, expresó.

“SI NO SE SUFRE, NO VALE”



Cuti Romero dio sus sensaciones de la clasificación de Argentina a semifinales del #MundialEnDSPORTS.@nanisenra#FIFAWorldCup pic.twitter.com/vtzuZvQ4Q3 — DSPORTS (@DSports) July 12, 2026

Además, el defensor dejó en claro que el plantel todavía tiene ambiciones mayores después de alcanzar nuevamente las semifinales de una Copa del Mundo. “No nos conformamos con lo que hicimos”, aseguró de cara al encuentro ante Inglaterra, que definirá a uno de los finalistas del certamen.

El cordobés también llevó tranquilidad sobre su estado físico después de ser reemplazado por Nicolás Otamendi. “Llevaba más de 3 meses sin jugar. Con el calor y todo se hizo complicado. Terminé un poco cansado y el técnico lo puso a Otamendi que estaba más fresco”, explicó, descartando así que su salida se haya debido a una lesión.

Argentina consiguió su clasificación después de vencer 3-1 a Suiza en un partido que necesitó tiempo suplementario. Alexis Mac Allister abrió el marcador, Dan Ndoye igualó para los europeos y, tras la expulsión de Breel Embolo, la Albiceleste terminó imponiéndose con los goles de Julián Álvarez y Lautaro Martínez para sellar su lugar entre los cuatro mejores.

¿Qué dijo Lionel Scaloni tras el partido ante Suiza?

El técnico admitió que el desarrollo estuvo lejos de ser sencillo y destacó las características del rival europeo. “Sabíamos que era un equipo físico, nos pusieron mucha dificultad”, afirmó en la tradicional entrevista con FIFA realizada una vez terminado el encuentro.

Scaloni también fue autocrítico con el rendimiento argentino y reconoció que la expulsión de Breel Embolo modificó el escenario del partido. “No fuimos capaces de salir de distintas situaciones. Hoy la suerte estuvo de nuestro lado, le echaron a una a ellos y el equipo atacó después de eso”, señaló. Luego agregó: “Tenemos cosas por mejorar pero ganando siempre es mejor”.

Con Argentina nuevamente entre las cuatro mejores selecciones del mundo, el entrenador valoró la dimensión de lo conseguido y anticipó lo que espera en la próxima instancia. “Es muy lindo estar en una semifinal nuevamente. Da igual que sea Inglaterra o Noruega”, expresó antes de conocer al rival. Más tarde advirtió: “Nos vamos a encontrar con esto, Inglaterra es un equipo que juega muy bien, que tiene un gran entrenador (Thomas Tuchel). Nos vamos a recuperar que es lo más importante”.