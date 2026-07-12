El streamer rompió su costumbre de ponerse la camiseta del rival y probó del otro lado. Igual le salió mal: Argentina lo aplastó y él abandonó el estadio enojado.

Speed se puso la camiseta de Argentina ante Suiza, no pudo mufar y se fue furioso tras el 3-1

IShowSpeed , el streamer estadounidense de 21 años conocido por ser el fanático más ruidoso de Cristiano Ronaldo en el mundo y por cruzarse repetidamente con los hinchas argentinos en los estadios del Mundial 2026 , decidió cambiar de estrategia para el partido de cuartos de final entre Argentina y Suiza en Kansas City. Esta vez no eligió la camiseta del rival, sino la albiceleste. El resultado fue el mismo: Argentina ganó 3-1 y Speed terminó abandonando el estadio con cara de pocos amigos después del tercer gol.

La decisión de ponerse la camiseta argentina respondía a un razonamiento que él mismo explicó en su transmisión en vivo, donde lo siguen millones de usuarios en tiempo real: "Tenemos que ver si los rumores son ciertos. ¡Viva Argentina, vamos!". Los rumores a los que aludía tenían que ver con la fama de "mufa" que se le pegó durante el torneo: estuvo presente con la camiseta de Cabo Verde, de Egipto y de otros rivales de la Selección, y en todos los casos Argentina terminó ganando. La hipótesis de los hinchas argentinos era que Speed traía mala suerte a los equipos que apoyaba. Esta vez quiso probar si la lógica funcionaba al revés.

No funcionó. Desde el arranque, Argentina fue superior a Suiza. En el primer gol, de Alexis Mac Allister , Speed puso cara larga y saludó con desgano a los hinchas argentinos que lo rodeaban, en un gesto entre la resignación y la actuación que sus seguidores reprodujeron en loop. La camiseta albiceleste no le sacaba la cara de hincha de Cristiano Ronaldo.

| WATCH: Speed says Argentina officially BROKE the "curse" everyone was talking about



"Argentina broke the curse... the act is over with." pic.twitter.com/rJic3A5JKx — Speedy HQ (@IShowSpeedHQ) July 12, 2026

Speed y Argentina en el Mundial: del cruce con los hinchas a la camiseta albiceleste

El momento más contradictorio llegó con el empate de Suiza. Ndoye puso el 1-1 a los 67 minutos y Speed explotó: se lamentó, gritó, pero a la vez recreó el festejo del "siuuu" de Cristiano Ronaldo, su ídolo. La mezcla de emociones dejó en el aire la pregunta que sus propios seguidores se hacían en el chat: ¿estaba realmente hinchando por Argentina o todo era una puesta en escena para "mufar" al equipo de Messi?

La duda quedó resuelta con el segundo gol argentino. A los 112 minutos del tiempo extra, Julián Álvarez clavó un golazo al ángulo para poner el 2-1 y Speed no pudo disimular su enojo. "Estoy muy feliz, estoy muy feliz", dijo con ironía mientras gesticulaba para contener la ira. Rodeado de hinchas argentinos, no tenía margen para reaccionar como hubiera querido.

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Cuando Lautaro Martínez selló el 3-1 y la clasificación a semifinales quedó confirmada, Speed tomó la decisión que ya nadie en el estadio esperaba: se levantó, le pegó a una silla y se fue. Escoltado por su seguridad, abandonó el Arrowhead Stadium antes del pitazo final, con la camiseta de Argentina puesta y el resultado en contra, igual que siempre.

En las redes, la secuencia se viralizó de inmediato. Los hinchas argentinos celebraron que Speed no había podido mufar ni siquiera llevando la camiseta del equipo, y algunos sugirieron que en las semifinales ante Inglaterra debería ponerse la de los ingleses para asegurarse el resultado. El propio Speed acumula durante este Mundial una historia de cruces con los fanáticos argentinos que incluyó episodios de insultos que él mismo denunció públicamente, lo que hace que su aparición con la albiceleste sea leída con más ironía que inocencia.

Argentina va a las semifinales del Mundial 2026 y Speed, una vez más, fue el personaje accesorio más comentado de la jornada.